Vor 50 Jahren, mitten im Wirtschaftswunder, war es eine kleine Sensation: In Offenbach wurde der erste Frischwaren-Automat der Bundesrepublik in Betrieb genommen. Ein Blick zurück.

Egal ob zum Kauf von Brot, Alkohol, Käse oder Fleisch: Als am 26. Januar 1967 in Offenbach in der Bieberer Straße die erste "Frischdienst Tag- und Nacht"-Verkaufsstelle der Bundesrepublik in Betrieb genommen wird, ist der Andrang groß. An fünf Automaten können Kunden zwischen 500 Warensorten wählen.

Der Automat sei für "Berufstätige, Eilige und Vergessliche", heißt es in dem 50 Jahre alten Hessenschau-Beitrag. "Freilich kann der Kunde die Ware nicht von allen Seiten betrachten - einer der Nachteile dieses automatischen Ladens", erklärt die Reporterin weiter. Zuvor war das Konzept von dem Automatenhersteller ein Jahr lang in Wiesbaden getestet worden.