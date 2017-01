Zwischen den Wartenberger Ortsteilen Landenhausen und Angersbach ist am Dienstagmorgen ein Autofahrer gestorben. Warum er mit dem Lkw zusammenstieß, ist noch unklar.

Zwischen Landenhausen und Angersbach, Ortsteile der Gemeinde Wartenberg (Vogelsberg), ereignete sich am Dienstagmorgen ein schwerer Unfall. Das teilte die Polizei mit. Ein Kleinwagen stieß um kurz nach 7 Uhr mit einem Lkw zusammen. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle, der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt.

Einzelheiten zum Opfer sowie zum Unfallhergang sind noch völlig unklar. Die Straße an sich ist gerade. Ein Polizeisprecher sagte aber, an der Unfallstelle befinde sich eine kleine Kuppe. Die B 254 war am Dienstagmorgen zunächst auf unbestimmte Zeit voll gesperrt.