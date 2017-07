Wahllos Menschen im Schwimmbecken fotografieren - das ist in keinem Freibad in Hessen erlaubt.

Wahllos Menschen im Schwimmbecken fotografieren - das ist in keinem Freibad in Hessen erlaubt. Bild © picture-alliance/dpa

An heißen Tagen sind Handys im Offenbacher Freibad ganz tabu

Zum Schutz vor Spannern müssen Gäste im Offenbacher Waldschwimmbad seit Mai ihre Handykameras überkleben. Herrscht viel Betrieb, ist das kaum zu kontrollieren. Deshalb setzen die Bademeister jetzt noch eins drauf.

Keine Selfies mehr am Beckenrand, keine Gruppenbilder auf der Liegewiese - in Offenbachs einzigem Freibad herrscht seit Anfang der Saison striktes Fotografieverbot. Handys und Tablets dürfen zwar noch mit ins Freibad genommen werden, die Kameras müssen aber mit einem speziellen Kamerasticker abgeklebt werden. Zum Schutz der Privatsphäre der Badegäste, insbesondere der Kinder reicht das den Verantwortlichen nicht mehr aus - jedenfalls nicht an allen Tagen.

Denn rasch mussten sie erkennen: Bei Hochbetrieb mit vielen Besuchern schafft es das Freibadpersonal nicht annährend, die Einhaltung der Aufkleberpflicht zu überprüfen. Als Lösung für das Dilemma greifen sie zu einer Verschärfung: An Top-Besuchertagen gilt nun ein generelles Handyverbot. Telefonieren geht dann auch nicht.

Planschbecken im Fokus

"Das Handy darf zwar noch mit ins Bad genommen werden. Es sollte aber in der Badetasche bleiben oder bestenfalls ins Schließfach eingeschlossen werden", sagt Badeleiter André Kühler, Chef des ersten hessischen Freibads mit Fotoverbot. Dabei hatte er schon einmal nachgebessert: Anfangs erhielten Gäste an der Freibadkasse schwarze, passgenau auf die kleine Linse der Handykamera zugeschnittenen Camsticker. Diese Aufkleber sind schon passé.

Sie wurden ersetzt durch größere Exemplare in grellen Neonfarben. Für die Kontrolleure sind die nämlich aus der Ferne besser zu sehen - aber eben nur, wenn Becken und Liegeweise nicht so voll sind. Anlass für das Fotoverbot, das nun zum Handyverbot werden kann, war das neue Kinderplanschbecken im Offenbacher Waldschwimmbad. Nicht einmal Eltern dürfen ihre eigenen Kinder fotografieren.

Handyverbot als Ausnahme an Top-Tagen

Dem öffentlichen Wirbel und den Anfangsproblemen zum Trotz hat sich das Fotografier-Verbot nach Meinung Kühlers bewährt. Zum generellen Handyverbot müsse es eben ausgeweitet werden, wenn die Badeaufsicht bei Hochbetrieb mehr als genug mit ihrer Hauptaufgabe zu tun hat: Gesundheit und Sicherheit der Badegäste im Becken zu gewährleisten.

Da sei ein Handy eben leichter zu entdecken als eine nicht abgeklebte Handykamera. Zusätzliches Personal für Kontrollen gab es nicht.

Weitere Informationen Gesellschäft rät vom Verbot ab Jeder Freibadbetreiber darf eigenständig über den Umgang mit Fotos in seinem Bad entscheiden. Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. rät von Handyverboten oder Fotoverboten jedoch ab. Um die Regel zu kontrollieren, sei der Aufwand in Form von Taschenkontrollen oder Abkleben der Fotolinsen zu hoch für das Personal. Ende der weiteren Informationen

Grellere und größere Aufkleber als erster Schritt

Gezählt werden Verstöße in Offenbach nicht, regelmäßig kämen sie aber schon vor. Von 1.500 Gästen würden vielleicht fünf gegen die neue Regel verstoßen. Dann gehe das Aufsichtspersonal auf die Gäste zu und weise sie auf das Verbot hin. "Wir fragen immer: Möchten Sie, dass Ihr Kind halbnackt im Internet zu sehen ist? Dann sind alle sehr verständnisvoll und halten sich auch dran", berichtet Kühler.

Camsticker als freiwillige Selbstverpflichtung

Dem Offenbacher Vorbild sind bisher einzig die Bäderbetriebe in Frankfurt gefolgt - aber weit weniger konsequent. Auch sie verteilen Aufkleber für Handykameras, die Nutzung aber ist freiwillig und bislang noch auf das Freibad Riedberg/Bergen-Enkheim beschränkt. Auch dort ist es noch immer erlaubt, zu fotografieren. Bedingung: Die Personen im Bild müssten mit den Aufnahmen einverstanden seien, erklärt Frank Müller von den Bäderbetrieben.

Gerade einmal fünf Aufkleber werden an einem durchnittlichen Tag mit Normalbetrieb auf Nachfrage verteilt. Im Laufe der nächsten vier Wochen sollen die Sticker auch in den anderen Freibädern der Stadt ausgegeben werden - auch hier auf der Basis freiwilliger Selbstverpflichtung. In Saunabereichen sind die Handyaufkleber dagegen generell Pflicht.

In Wiesbaden und Kassel halten es die städtischen Bäder ähnlich wie in Frankfurt: Badegäste dürfen fotografieren, wenn alle Personen im Bild mit den Aufnahmen einverstanden sind, lautet die Auflage.

In Marburg im AquaMar Freibad wird es weniger frei gehandhabt. Wer knipsen will, muss das Aufsichtspersonal und alle Personen im Bild um Einverständnis bitten.