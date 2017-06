Warum starb ein Mann bei Polizeieinsatz in Frankfurt?

Bei einem Polizeieinsatz in Frankfurt ist am Donnerstag ein Mann gestorben. Warum, war zunächst unklar. Am Tag danach informierte die Staatsanwaltschaft über die Umstände des Einsatzes.

Die Polizei hatte am Donnerstag lediglich mitgeteilt, dass bei einem Einsatz in Frankfurt-Höchst ein 42-Jähriger gestorben sei. Am Freitag nannte die Staatsanwaltschaft weitere Details.

Demnach hatte die getrennt lebende Ehefrau des 42-Jährigen beim Amtsgericht Frankfurt einen Räumungsbefehl gegen ihren Mann erwirkt. Da dieser als gewaltbereit galt, wurden Gerichtsvollzieher und Schlüsseldienst von Polizisten begleitet.

Kurz nach einem Gerangel war der Mann tot

Bei der Öffnung der Wohnung sei es gegen 15 Uhr zu einem Gerangel mit dem Mann gekommen. Wenig später sei er bewusstlos gewesen und trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben.

Laut Staatsanwaltschaft seien diverse Vorerkrankungen des 42-Jährigen bekannt. So habe er unter Schizophrenie und Asthma gelitten. Zudem sei er stark übergewichtig gewesen. Eine Obduktion, die für Freitag, 9 Uhr, geplant war, soll die genaue Todesursache klären.

Ein Nachbar hat dem hr berichtet, der 42-Jährige habe nach der Trennung von seiner Frau massive psychische Probleme bekommen. Schon vor Tagen soll er Möbel aus dem Fenster geworfen und den Briefkasten demoliert haben.