Du meine Güte: Nur noch 275 Tage, dann ist schon wieder Weihnachten! Die Stadt Eltville sucht schnell noch den schönsten Weihnachtsbaum und bietet ihren Bürgern dafür einen besonderen Service an.

Liebe Nutzer, holen Sie Ihren Kalender raus: Auf den Tag genau in neun Monaten ist schon wieder Weihnachten. Diese Zeit, in der es nach Zimt duftet, die Kinder auf der Blockflöte spielen und Spritzgebäck zum Grundnahrungsmittel wird. Die Straßen sind geschmückt mit Lichterketten, rund um den Marktplatz wird unter einem üppigen Nadelbaum Glühwein geschlürft.

Eltville sucht Weihnachtsbäume

Für ein schönes Tannenambiente sorgen vor Weihnachten unter anderem Männer in grünen Latzhosen, die sich ausgestattet mit Axt und Kettensäge auf den Weg in die umliegenden Wälder machen. Das will die Stadt Eltville (Rheingau-Taunus) jetzt allerdings ändern. Als Alternative zum Baumfällen veranstaltet sie in einer Zeit, in der bald der Ossterhase herumhoppelt, ein kleines Weihnachtsbaum-Casting.

Auf der Webseite der Wein-, Sekt- und Rosenstadt bietet die Gemeinde im Rheingau ausgedienten Nadelhölzern einen Nebenjob als Weihnachtsbaum und einen Alterswohnsitz. Passend zum Fest der Nächstenliebe setzen die Verantwortlichen dabei auf das Prinzip des Gebens und Nehmens. Neudeutsch: "Win-Win", wie Sprecherin Andrea Schüller die Aktion gegenüber hessenschau.de beschreibt. Die Idee dahinter ist ebenso einfach wie genial.

Er darf nicht zu klein sein

Gesucht werden: potenzielle Vorzeigetannen, die pünktlich zum Advent in den insgesamt fünf Stadtteilen - der Kernstadt, Erbach, Hattenheim, Martinsthal und Rauenthal - aufgestellt werden und dort den Bewohnern als Hintergrundmotiv für Weihnachts-Selfies dienen. Geboten werden: fachmännische Fällung und kostenloser Abtransport des im besten Falle störenden Gestrüpps. "Vielleicht denkt ja der eine oder andere darüber nach, einen Baum zu entfernen, um sich mehr Licht oder Freiraum im Garten zu verschaffen", heißt es in altruistischstem Tonfall in der offiziellen Kleinanzeige. Stadt sucht Samenpflanze.

Völlig willenlos sind die Eltviller Tree-Hunter auf ihrer Jagd allerdings nicht. Kleinwüchsige oder krumme Bäume haben ebenso wenige Chancen auf den Recall wie die für ihre stachligen und schnell herab rieselnden Nadeln bekannten Vertreter der Blaufichte. "Unsere Wünsche sind ja auf der Seite lesbar", so Schüller. Dort sind die Anforderungen wie folgt beschrieben: "gleichmäßig gewachsen, vier bis sechs Meter Höhe". Für alle anderen Kandidaten gibt es weder Rose noch Foto – und natürlich schon gar keine Anstellung als offizieller Erbacher oder Hattenheimer Weihnachtsbaum.

Die Bewerbungsphase läuft

"Große Plätze brauchen große Bäume, sonst sieht die ja niemand", erklärt Schüller noch einmal das Anforderungsprofil der möglichen Bewerber. Es habe sich zwar niemand gemeldet, etwas Zeit sei ja aber noch. Bis spätestens Oktober können sich Gartenbesitzer im Großraum Eltville in der heimischen Fauna umsehen und bei Sichtung eines passenden Objekts telefonisch bei der Stadt melden. "Wir schauen uns das dann an. Es wäre schön, auf diesem Weg ein paar Bäume zu finden." Oh Tannenbaum!