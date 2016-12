Der mutmaßliche Terroranschlag von Berlin wirkt auch in Hessen nach. Die Weihnachtsmärkte öffnen unter stärkeren Sicherheitsvorkehrungen. In Frankfurt trotzen Budenbesitzer der Angst, die Kirchen riefen zu Schweigeminuten auf.

Sylvia Naumann betreibt seit 34 Jahren einen Stand auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt. In dritter Generation verkauft sie dort Holzschnitzereien aus dem Erzgebirge - und das tut sie auch am Tag nach dem mutmaßlichen Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin mit zwölf Toten und Dutzenden Verletzten.

Doch spurlos sind die Vorfälle nicht an ihr vorbeigegangen. "Ich habe geweint und die ganze Nacht kein Auge zugetan", sagt sie. Kapitulieren sei aber keine Option: "Wenn's passiert, passiert es. Ich muss doch mein Geschäft aufmachen, das ist ja mein Leben."

So wie Oppermann geht es auch anderen Betreibern auf den Weihnachtsmärkten in Hessen. Sie zogen am Dienstag trotz mulmigen Gefühls ihre Rollläden hoch. In Wetzlar etwa sei eine Absage des Weihnachtsmarkts keine Option gewesen, sagte ein Sprecher des Stadtmarketing-Vereins.

Schweigeminuten auf hessischen Weihnachtsmärkten

In ganz Hessen und in Rheinland-Pfalz riefen katholische und evangelische Kirche für 18 Uhr dazu auf, sich an den bundesweiten Schweigeminuten auf den Weihnachtsmärkten zu beteiligen.

Auf den Weihnachtsmärkten in Frankfurt und Wiesbaden gingen um 18 Uhr vorübergehend die Lichter aus, auch andere Weihnachtsmärkte wie in Darmstadt, Gießen und Fulda wollten sich an den Gedenkminuten beteiligen. Zahlreiche Gemeinden wollten auch um 18 Uhr unter dem Motto "Beten für Berlin" Andachten abhalten.

Frankfurts OB Feldmann: "Lassen uns nicht einschüchtern"

Auch wenn einige Betreiber mit Einbußen rechnen - viele Besucher wollen sich ihre Freizeit auf dem Weihnachtsmarkt nicht verbieten lassen. Bedenken habe sie nicht, sagte Weihnachtsmarkt-Besucherin Tina Halbersma, die am Dienstagmorgen aus Gießen nach Frankfurt angereist war. "Da müsste ich mir ja täglich Gedanken machen."

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sagte, die ohnehin hohen Sicherheitsstandards seien in der Stadt noch einmal erhöht worden. Einer Schließung des größten hessischen Weihnachtsmarkts erteilte er eine klare Absage: "Wir werden unsere Werte, Bräuche und Traditionen nicht durch einen solchen feigen Anschlag beeinflussen lassen. Wir lassen uns nicht einschüchtern." Der Chef des Frankfurter Weihnachtsmarktes kündigte an der Hauptwache eine zusätzliche Sperre durch Fahrzeuge an.

Frank van Bebber @Frank_vanBebber Ordnungsdezernent Frank: "Es ist unsere christliche Tradition, dass wir den Weihnachtsmarkt feiern. Daran halten wir fest." @Stadt_FFM

Mehr Polizisten und verdeckte Maßnahmen

Innenminister Peter Beuth (CDU) hatte bereits kurz nach der Attacke am Montagabend für eine Fortsetzung der Festlichkeiten im Land angekündigt. Die Polizei werde ihre Präsenz auf den Weihnachtsmärkten erhöhen. Die Maßnahmen befänden sich bereits auf hohem Niveau, erklärte Beuth in Wiesbaden. "Als Reaktion werden wir die Polizeipräsenz noch einmal verstärken."

Zudem würden verdeckte Maßnahmen eingeleitet. Die Sicherheitslage in Hessen habe sich nicht verändert, es bestehe nach wie vor eine hohe Gefährdungslage. Die Polizei stehe im engen Kontakt zu den städtischen Ordnungsbehörden und den Veranstaltern der Märkte, teilte Beuth mit.

Präsenz am Flughafen verstärkt

Auch am Frankfurter Flughafen wurde die Polizeipräsenz am Dienstag "sichtbar verstärkt". Das teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Die Grenzfahndung sei intensiviert worden. Die Beamten seien außerdem "robuster" ausgestattet und besonders aufmerksam und sensibilisiert für mögliche Gefahren.

Die Maßnahmen erstreckten sich auch auf die beiden zugehörigen Bahnhöfe für den Fern- und Regionalverkehr. Einzelheiten zur Stärke wurden nicht genannt. "Wir hatten aber schon ein sehr, sehr hohes Niveau".

Bouffier verurteilt feige Tat

Am Montagabend hatte sich auch Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bestürzt geäußert. "Das ist eine schlimme und feige Tat, die die Menschen trifft, die eine friedliche Atmosphäre auf dem Weihnachtsmarkt genießen wollten", erklärte Bouffier in Wiesbaden. Er trauere um die Opfer und sei in Gedanken bei den Angehörigen. Den Verletzten wünsche er baldige Genesung.

Der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) Volker Jung sprach den Opfern und Angehörigen sein Mitgefühl aus. "Ich wünsche, dass alle an den Ermittlungen beteiligten einen klaren Kopf behalten. Was jetzt nicht hilft, sind aufgeregte Debatten", teilte Jung mit. "Jetzt braucht die Trauer Raum und Zeit."

PolizeiBerlinEinsatz @PolizeiBerlin_E Unsere Ermittler gehen davon aus, dass der LKW vorsätzlich in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am #Breitscheidplatz gesteuert wurde

Merkel spricht von Terrorakt

In Berlin war am Montagabend ein Sattelschlepper auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast. Die Berliner Polizei twitterte am Dienstagmorgen, es handle sich vermutlich um eine terroristische Attacke. Nachdem kurz nach der Attacke ein Verdächtiger festgenommen worden war, wurden am Dienstag Zweifel an dessen Schuld laut. "Es ist nach meinem Stand unsicher, ob es wirklich der Fahrer war", sagte der Berliner Generalstaatsanwalt Ralf Rother am Dienstag vor Journalisten. Ein Beifahrer starb laut Polizei vor Ort, er wurde nach den bisherigen Erkenntnissen erschossen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach am Dienstagvormittag von einer "grausamen und unbeschreiblichen Tat". Sie gehe von einem terroristischen Anschlag aus. Sollte es sich als wahr herausstellen, dass der Angriff durch jemanden erfolgt sei, der als Schutzsuchender nach Deutschland gekommen war, sei das besonders widerwärtig.