Verspätungen, Ausfälle: Die Stellwerkstörung in Friedberg wirkt sich auch am Mittwoch auf Teile des hessischen Bahnverkehrs aus. Ein schnelles Ende ist offenbar nicht abzusehen.

Nach einer Störung in einem Stellwerk in Friedberg (Wetterau) müssen sich Pendler und Bahnreisende ins Rhein-Main-Gebiet weiter auf erhebliche Behinderungen einstellen. Derzeit sei noch nicht absehbar, wann das Problem behoben sei, sagte ein Bahn-Sprecher am Morgen dem hr. Noch zu Wochenbeginn war die Bahn deutlich optimistischer. Da hieß es, dass die am Sonntagmittag eingetretene Störung bis Mittwochmittag behoben werden soll.

Nun fallen bis auf Weiteres S-Bahnen aus und brauchen Regionalzüge wegen zusätzlicher Stopps länger als im Fahrplan vorgesehen. Betroffen sind vor allem die Stellen zwischen Gießen und Frankfurt sowie zwischen Hanau und Gießen. Es fahren Ersatzbusse, Fernzüge werden umgeleitet.

Beschädigte Kabel und Platinen müssten an dem betroffenen Stellwerk ausgetauscht werden, sagte ein Sprecher. Warum es zu dem Schaden kam, sei bislang unklar. Vorrangig sei es für die Bahn, das digitale Stellwerk zu reparieren.

S6 fährt bis Nieder-Wöllstadt

Am Sonntagnachmittag waren zwischen Nieder-Wöllstadt und Butzbach sowie zwischen Nidderau und Friedberg keine Züge mehr gefahren. Die S6 fährt nun von Frankfurt bis Nieder-Wöllstadt und wendet dort vorzeitig. Wer weiter in Richtung Norden will, muss ab Nieder-Wöllstadt und Butzbach mit dem Bus weiterfahren.

Zwischen Butzbach und Nieder-Wöllstadt verkehren zehn Busse als Schienenersatzverkehr. Zwischen Nidderau und Friedberg kommen vier Busse zum Einsatz. Regionalexpress-Züge zwischen Kassel und Frankfurt fahren im Stundentakt zwischen Gießen und Frankfurt mit zusätzlichen Halten auf allen Bahnhöfen zwischen Gießen und Nieder-Wöllstadt.

Weitere Informationen Infos für Betroffene Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) informiert im Internet über die Störungen. Ende der weiteren Informationen

Den Fernverkehr zwischen Frankfurt und Kassel-Wilhelmshöhe leitete die Bahn komplett um, Fernzüge bedienten also überhaupt nicht die Bahnhöfe Gießen, Marburg, Stadtallendorf und Treysa.

Ein Sprecher empfahl allen Fahrgästen, sich vor Fahrtantritt über den aktuellen Stand zu informieren.