Zugausfälle in Mittelhessen auch am Donnerstag

Der Bahnverkehr in Mittelhessen normalisiert sich - aber nur allmählich. IC- und Regionalexpress-Züge fahren laut Bahn wieder. Viele Pendler stehen am Donnerstag aber immer noch vor Problemen.

Das Nervenkostüm von Bahnfahrern zwischen Kassel und Frankfurt wurde in den vergangenen Tagen schwer strapaziert: Eine Stellwerkstörung in Friedberg (Wetterau) führte zu chaotischen Zuständen mit langen Verspätungen und vielen Ausfällen im Nah- und Fernverkehr. Einfach wird für viele auch der Donnerstag nicht.

Am Mittwochnachmittag gab die Deutsche Bahn zwar Entwarnung - aber nicht vollständig. Von Donnerstag an sollen zumindest die IC- und RE-Linien wieder planmäßig fahren. Zuletzt mussten IC-Züge zwischen Kassel und Frankfurt umgeleitet werden. Bei anderen Verbindungen, besonders im Nahverkehr, kommt es weiterhin zu Einschränkungen

Der Bahnverkehr in Mittelhessen am Donnerstag:

Der Mittelhessen-Express

Der Mittelhessen-Express zwischen Hanau, Friedberg und Gießen fährt zwischen Hanau und Nidderau sowie zwischen Bad Nauheim und Gießen in beiden Richtungen zu den üblichen Fahrtzeiten. Zwischen Nidderau und Bad Nauheim über Friedberg soll ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden. Züge des Mittelhessen-Express von und nach Frankfurt sollen laut Bahn wieder planmäßig fahren.

S-Bahnen

S-Bahnen der Linie S6 fahren bis Nieder-Wöllstadt und wenden dort. Zwischen Nieder-Wöllstadt und Friedberg wird ein Bus-Ersatzverkehr eingerichtet.

Intercity-Express

Die Umleitung der IC-Linie zwischen Kassel und Frankfurt wird aufgehoben. Die Haltestellen Frankfurt West, Friedberg, Gießen, Marburg, Stadtallendorf, Treysa und Wabern sollen wieder planmäßig angefahren werden.

RE-Züge

Von Betriebsbeginn an fahren RE-Züge laut Bahn am Donnerstag "ohne Einschränkungen".

Main-Weser-Bahn

Für die Main-Weser-Bahn kündigte die Deutsche Bahn am Mittwoch einen "eingeschränkten Zugverkehr" an. Die Bahn weist darauf hin, dass Bahnfahrer sich online über ihre Verbindung informieren sollten.

Weitere Informationen Infos für Betroffene Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) informiert im Internet über die Störungen. Ende der weiteren Informationen

Beschädigte Kabel und Platinen müssten an dem betroffenen Stellwerk ausgetauscht werden, sagte ein Sprecher der Bahn. Ein Kurzschluss in der Oberleitung hatte am Sonntag Schäden an elektronischen Bauteilen verursacht.