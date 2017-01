Tausende Menschen haben in der Frankfurter Innenstadt das neue Jahr unter freiem Himmel und unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen der Polizei begrüßt. Die Feuerwehr musste jede Menge kleinerer Brände löschen.

"Die Menschen haben ausgelassen und überwiegend friedlich gefeiert", sagte ein Polizeisprecher nach Mitternacht. Die Feuerwehr musste mehrere Mülltonnenbrände im Stadtgebiet löschen. An einer Stelle wurden Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern beschossen.

Die Polizei meldete außerdem auf ihrem Twitter-Kanal, dass fünf Verdächtige festgenommen worden seien, die eine Frau begrapscht haben sollen. Außerdem sprach die Polizei Platzverweise aus, weil trotz Verbots Feuerwerkskörper in das Sicherheitsgebiet gebracht wurden. Rund 600 Polizeibeamte waren in der Silvesternacht in Frankfurt zusätzlich im Einsatz.

In Frankfurt wurde erstmals ein neues Sicherheitskonzept umgesetzt, nachdem es vor einem Jahr auch am Main zu dutzenden Übergriffen auf Frauen und Mädchen gekommen war. An den Mainufern und auf dem Eisernen Steg waren keine Feuerwerkskörper erlaubt, der Zugang war nur an vier Kontrollstellen möglich. Umso heftiger wurde dann auf dem Römerberg vor dem Rathaus der Stadt geböllert.