Ein Untersuchungsboot des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt am Holbeinsteg Bild © Frank Angermund/hr

Am Frankfurter Holbeinsteg

Die Frankfurter Feuerwehr hat bei Tauchübungen im Main eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Nun wird die Entschärfung des Blindgängers geplant. Das geht allerdings nur an Land.

Die Frankfurter Polizei sprach am Mittwoch von einer "kleinen Fliegerbombe", die in der Nähe des Holbeinstegs auf der Südseite im Main liegt. Die Feuerwehr hatte sie am Dienstag bei einer Übung entdeckt.

Nach hr-Informationen soll die Bombe am Wochenende entschärft werden. Dies kann allerdings nicht im Wasser passieren. Zur Entschärfung muss der Sprengkörper zuvor an Land gehoben werden.

In welchem Umfang dafür im Stadtteil Sachsenhausen Museen und Wohnhäuser geräumt werden müssen, will die Polizei frühestens am Freitag bekannt geben.