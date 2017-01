Die in Frankfurt im Main gefundene Weltkriegsbombe soll am Sonntag entschärft werden. Wohnhäuser und Museen in der Nähe des Fundorts beim Holbeinsteg müssen dafür geräumt werden.

Bei dem Sprengkörper handelt es sich um eine 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Taucher der Frankfurter Feuerwehr hatten sie am Dienstag bei Übungen im Fluss entdeckt.

Die Bombe liegt in der Nähe des Holbeinstegs in Richtung Sachsenhäuser Ufer. Sie soll am Sonntag zunächst vom Kampfmittelräumdienst mit einem Kran gehoben werden. Anschließend ist die Entschärfung an Land vorgesehen.

Die Bombe wurde in der Nähe des Holbeinstegs gefunden. Bild © hessenschau.de

Erst Freitag Klarheit über Räumungen

Dazu müssen laut Polizei auch einige Wohnhäuser und Museen evakuiert werden. Welche Gebäude genau betroffen sein werden, wird erst am Freitag bekannt gegeben. Für die Anwohner soll eine Hotline eingerichtet werden. Auf dem Main soll der Schiffsverkehr während der Arbeiten gesperrt bleiben.