Lange Nacht für die Bewohner mehrerer Stadtteile im Frankfurter Westen: Für die Entschärfung einer 500 Kilo schweren Weltkriegsbombe mussten über 3.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Die A5 war für mehrere Stunden gesperrt.

Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Frankfurt-Niederrad am Samstag in den frühen Morgenstunden entschärft worden. "Der gesamte Einsatz verlief nach Plan", sagte eine Sprecherin der Polizei. Zuvor hatten Polizei und Feuerwehr rund 3.300 Menschen in Sicherheit gebracht.

Der 500 Kilogramm schwere Blindgänger war am Freitag bei Bauarbeiten in der Colmarer Straße in der Frankfurter Bürostadt entdeckt worden. Die Polizei leitete daraufhin eine umgehende Entschärfung ein, für die das Gelände im Umkreis von 700 Metern geräumt werden musste. Betroffen waren dadurch die Stadtteile Niederrad, Goldstein und Schwanheim. Begonnen wurde die Evakuierung um 21 Uhr.

Insgesamt etwa 2.500 Menschen betroffen

Direkte Auswirkungen hatte die Evakuierungsmaßnahme nicht nur für die Anwohner. Zusätzlich waren in dem Bereich auch mehrere Hotels betroffen: das Motel One Frankfurt Airport, das Premiere Class Airport, B&B Hotel Frankfurt-Niederrad, das Sheraton und das Hotel Innside. Rund 800 Menschen wurden in einer Halle auf dem Messegelände des Katastrophenschutzes versorgt. Ein Großteil der Betroffenen kam bei Freunden oder Verwandten unter.

A5 wird für mehrere Stunden voll gesperrt

Für die Dauer der Entschärfung musste die A5 zwischen dem Autobahnkreuz Frankfurt-West und dem Frankfurter Kreuz für gut dreieinhalb Stunden gesperrt werden. Die Anwohner konnten gegen 4.30 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der späte Zeitpunkt der Evakuierung hing auch mit dem Coldplay-Konzert in der Commerzbank Arena zusammen, die jedoch nicht im Gefahrenbereich lag. Die Polizei wies die Besucher auf Twitter darauf hin, dem Bereich nach dem Konzert fern zu bleiben.

Sendung: hr-iNFO, 01.07.2017, 6 Uhr