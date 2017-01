Die Weltkriegsbombe aus dem Main ist erfolgreich geborgen worden. Eine Entschärfung ist nicht mehr notwendig - die Bombe war nicht scharf. Rund um den Fundort war das Mainufer evakuiert worden.

Die Fliegerbombe im Main ist nur 50 Kilogramm schwer - der Aufwand, sie zu bergen und zu entschärfen, war am Sonntag trotzdem groß. Nachdem der Sprengkörper aus dem Wasser geborgen wurde, stellte sich heraus, dass die Bombe unscharf war und eine Entschärfung deshalb nicht durchgeführt werden musste.

Taucher der Feuerwehr hatten die Bombe unter der Woche bei einer Übung gefunden. Rund um den Fundort am Holbeinsteg wurde eine Sicherheitszone eingerichtet, die am Sonntagmorgen evakuiert wurde. Rund 900 Menschen waren von der Evakuierung betroffen, auch das Hotel Intercontinental und das Städel-Museum mussten komplett geräumt werden.

Die Weltkriegsbombe wird aus dem Main geborgen Bild © picture-alliance/dpa

Als Vorsichtsmaßnahme hatte die Polizei am Mainufer Sandsäcke aufgetürmt, in deren Mitte die Bombe zur Entschärfung gelegt werden sollte. Das war am Ende nicht mehr nötigt. Die Menschen durften gegen 13:30 Uhr wieder zurück in ihre Wohnungen, auch Schiffe dürfen seit diesem Zeitpunkt wieder den Main passieren.