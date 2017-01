Die Weltkriegsbombe aus dem Main ist erfolgreich geborgen worden. Eine Entschärfung ist nicht mehr notwendig - die Bombe war nicht scharf. Rund um den Fundort war das Mainufer evakuiert worden.

Die Fliegerbombe im Main ist nur 50 Kilogramm schwer - der Aufwand, sie zu bergen und zu entschärfen, war am Sonntag trotzdem groß. Nachdem der Sprengkörper aus dem Wasser geborgen wurde, stellte sich heraus, dass die Bombe keinen Zünder mehr hatte und eine Entschärfung deshalb nicht durchgeführt werden musste.

Taucher der Feuerwehr hatten die Bombe unter der Woche bei einer Übung gefunden. Rund um den Fundort am Holbeinsteg wurde eine Sicherheitszone eingerichtet, die am Sonntagmorgen evakuiert wurde. Rund 900 Menschen waren von der Evakuierung betroffen, auch das Hotel Intercontinental und das Städel-Museum mussten komplett geräumt werden.

Bagger holt Bombe aus dem Wasser

Bei der ein Meter langen Bombe handelte es sich um ein US-Fabrikat, das vermutlich ein TNT-Gemisch enthalte, wie René Bennert vom Kampfmittelräumdienst beim Regierungspräsidium Darmstadt sagte. "Wir sind mit dem Ablauf sehr zufrieden. Nachdem wir die Bombe untersuchen konnten und sich herausstellte, dass es keinen Zünder gibt, konnten wir Entwarnung geben", sagte der 39 Jahre alte Experte.

Die Weltkriegsbombe wird aus dem Main geborgen Bild © picture-alliance/dpa

Die Bombe war zunächst von Tauchern mit einer Halterung versehen worden, danach hob ein Bagger den etwa einen Meter langen Sprengkörper aus dem Wasser.

Als Vorsichtsmaßnahme hatte die Polizei am Mainufer Sandsäcke aufgetürmt, in deren Mitte die Bombe zur Entschärfung gelegt werden sollte. Das war am Ende nicht mehr nötig. Die Menschen durften gegen 13:30 Uhr wieder zurück in ihre Wohnungen, auch Schiffe dürfen seit diesem Zeitpunkt wieder den Main passieren.

Die Sperrzone erstreckte sich in einem 300-Meter-Radius rund um den Fundort der Bombe. Bild © hr/bing

Die Bombe wird nun gemeinsam mit anderen Sprengkörpern in Mittelhessen gelagert. Die gefährlichen Fundstücke werden zu einem späteren Zeitpunkt nach Sachsen transportiert und dort kontrolliert gesprengt.