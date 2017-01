In Hessen haben sich in diesem Jahr weniger Wintervögel blicken lassen als üblich. Naturschützer haben zwei Gründe für den rapiden Schwund ausgemacht.

Bei einer alljährlich organisierten Aktion, der "Stunde der Wintervögel", haben Vogelfreunde Anfang Januar in einer Stunde genau 205.513 Vögel in 6.383 Gärten gezählt. Das waren fast 20 Prozent weniger als in den Jahren zuvor. "So wenige Vögel wie in diesem Winter hatten wir schon lange nicht mehr", stellte am Dienstag der Landesvorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu), Gerhard Eppler, in Wetzlar fest.

Auffallend wenig Meisen, Finken, Kleiber und Kernbeißer seien in den vergangenen Monaten an Futterstellen in Gärten und Parks gekommen. Viele Meisenarten zieht es im Winter aus kälteren Regionen im Norden und Osten nach Hessen.

Wegen des zunächst milden Winters hätten manche Wintervögel aber auf halber Zugstrecke Halt gemacht und seien weiter im Norden Deutschlands geblieben, so die Erklärung des Nabu für den Ausfall vieler Vögel.

Meisen-Brut fiel 2016 ins Wasser

Auch die niedrigen Brutzahlen von Meisen und anderen Gartenvögeln im vergangenen Frühjahr seien dafür verantwortlich. "Die Meisen haben im vergangenen Jahr leider sehr erfolglos gebrütet. Viele Bruten sind sprichwörtlich ins Wasser gefallen", erklärt Maik Sommerhage, Referent für Vogelschutz beim Nabu Hessen, im Gespräch mit hr4.

Dagegen war die Zahl der Zugvögel, die im Winter in Hessen geblieben sind, in diesem Jahr dem Nabu zufolge verhältnismäßig hoch. Darunter sind Amseln, Staren und Heckenbraunellen.

Die Zahl der Amseln pro Garten sei im Schnitt um 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Grund: Die "Nesthocker" entschieden sich wegen des späten Kälteeinbruchs gegen die Reise in den Süden.