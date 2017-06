Vor einem Jahr wird ein Mann in Gießen wegen Kindesmissbrauchs verurteilt. Es ist das Ende einer anderthalbjährigen Jagd des BKA nach dem Täter. Eine spannende Spurensuche, die von Berlin über die Alpen in die Wetterau führt. Und die hr-iNFO jetzt hörbar macht.

Anfang Juni 2016. Vor dem Gießener Landgericht fällt das Urteil gegen Carsten Z. Der Vorwurf: Kindesmissbrauch. Die Höhe der Strafe zeigt, wie schwerwiegend die Kammer seine Taten bewertet: Carsten Z. (Name geändert) bekommt acht Jahre Haft - mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Der Prozess vor dem Gießener Gericht findet weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und so wird kaum wahrgenommen, wie aufwändig und ungewöhnlich die Ermittlungen der Polizei waren. Dass die Beamten auf ihrer Jagd tausende Fotos sichten und vergleichen mussten. Dass sie der Spur zum Täter von Berlin aus über Österreich und die Schweiz bis in die Wetterau gefolgt sind. Und dass die Ermittlungen die Cybercrime-Unit des Bundeskriminalamts (BKA) in Wiesbaden rund anderthalb Jahre beschäftigt haben. hr-iNFO lässt seine Hörer diese außergewöhnliche Täterjagd jetzt Schritt für Schritt nacherleben, in einer neunteiligen Podcast-Serie zum Thema Cybercrime.

Ein Podcast von hr-iNFO - ab 1. Juni Cybercrime Ein Ermittler jagt im Netz einen Kinderschänder, ein DAX-Konzern kämpft gegen digitale Spione, eine kriminelle Hackerin erzählt. Drei Storys, eine Serie: Cybercrime - ein Podcast von hr-iNFO. Ab 1. Juni online. Mehr

Alles beginnt im Herbst 2014. Jens Walser (Name geändert) ist Cybercrime-Ermittler des BKA. Sein neuer Fall: Ein Fall von Kindesmissbrauch. Walser hat Beweise der Tat auf seinem Monitor. Fotos, auf die das BKA im Rahmen einer anderen Ermittlung in Berlin gestoßen ist. Die Bilder zeigen ein Missbrauchs-Opfer - ein etwa zehn Jahre altes Mädchen. Das ist schon alles, was Walser zu Beginn seiner Arbeit hat. Er hat in diesem Moment noch keine Ahnung, wann und wo diese Bilder gemacht wurden. Er weiß nicht, wer das Kind, also das Opfer ist. Und er hat auch keinen Hinweis auf den Täter. Die Lage zu Beginn seiner Ermittlungen: wenig Erfolg versprechend.

Bergpanorama statt Privatwohnung

Also klammert sich Walser an eine dünne Spur, eine Spur zum Tatort. Es ist die Umgebung, die auf einem Teil der Bilder zu sehen ist: Ein See - mit Bergen im Hintergrund. "Eine Besonderheit", sagt Walser, "denn in der Regel werden solche Bilder in geschlossenen Räumen, sprich Privatwohnungen gemacht". In diesem Fall aber ist die Landschaft eine kleine Chance, zumindest den Tatort zu identifizieren.

Walsers Hilfsmittel: Programme wie Google Earth. "Letzten Endes hatten wir einen kleinen Ausschnitt von dem entsprechenden See mit markanten Uferlinien. Und die galt es zu finden." Also klickt er sich tagelang, wochenlang durch unzählige Fotos von Alpenseen. immer auf der Suche nach einem Bergpanorama, das genauso aussieht wie das im Hintergrund den Tatortfotos. Eine Sisyphos-Aufgabe, denn Seen in den Alpen gibt es tausende.

Doch Walser findet schließlich tatsächlich den Tatort, einen Alpensee außerhalb Deutschlands. Und nicht nur das. Mit Hilfe noch aufwändigerer Bildvergleiche im Netz kann er anschließend auch das Opfer identifizieren. Wieder klickt er sich dafür von Foto zu Foto. Diesmal auf der Suche nach einem Gesicht, das so aussieht wie das des Opfers. Dafür surft Walser zum Beispiel Webseiten von Schulen und Vereinen in der Umgebung des Tatorts an und arbeitet sich dort durch Klassenfotos und Bildergalerien mit einer unüberschaubaren Zahl an Kindergesichtern. Auf einer Vereinsseite wird der Ermittler schließlich fündig.

Täter und Ermittler sind zufällig aus Hessen

Was Walser an seinem Schreibtisch beim BKA in Wiesbaden damals nicht ahnt: Der Täter ist gar nicht weit weg. Er lebt ebenfalls in Hessen, in der Wetterau. Rund 400 Kilometer weit vom Tatort entfernt. Es ist Carsten Z., ein Verwandter des Opfers.

"Er hat diese Taten dann im Verfahren eingeräumt", erinnert sich zuständige Oberstaatsanwalt Andreas May an den Prozess gegen Z., der einige Monate später vor dem Gießener Landgericht beginnt. Und noch etwas ist ihm aus der Verhandlung besonders in Erinnerung geblieben: "Vor allem konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass er versucht, diese Taten in gewisser Weise schön zu reden. So ein bisschen zu verharmlosen. Oder, soweit es möglich ist bei solchen Taten, die in irgendeiner Form so zu verniedlichen."

Genau wie der BKA-Ermittler Walser hat auch May den Fall Carsten Z. als außergewöhnlich erlebt - und das obwohl der Staatsanwalt schon viele Fälle von Kindesmissbrauch vor Gericht gebracht hat. May ist Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) mit Sitz in Gießen, einer Außenstelle der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Hier arbeitet eine Handvoll Staatsanwälte, die sich nur mit schweren und aufwändigen Verfahren aus dem Bereich Cybercrime beschäftigen.

9 von 10 Fällen der Cybercrime-Unit sind Kinderpornografie

"80 bis 90 Prozent unserer Verfahren sind Verfahren wegen Verbreitung von Kinderpornografie", sagt May. "Gerade im Moment werden wir mit kinderpornografischen Verfahren überschwemmt. Wir sind kaum in der Lage, auch nur ansatzweise die Kriminalität zeitnah noch verfolgen zu können."

Zitat „Im Moment werden wir mit kinderpornografischen Verfahren überschwemmt.“ Zitat von Oberstaatsanwalt Andreas May Zitat Ende

Und so gelingt es - anders als im Fall Carsten Z. – bei weitem nicht immer, einen Tatverdächtigen zu identifizieren und vor Gericht zu bringen. "Da muss man auch mal verlieren können", sagt May. Allerdings: Man merkt es May an, leicht fällt ihm das nicht.

Endgültig juristisch abgeschlossen ist auch der Fall Carsten Z. bis heute nicht. Denn Z. und sein Anwalt haben Revision gegen das Urteil des Gießener Landgerichts eingelegt. Der Bundesgerichtshof wird nun entscheiden, ob die Beweise, die Walser und May zusammengetragen und vor Gericht gebracht haben, die Strafe von acht Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung rechtfertigen. Falls nicht, könnte es zu einer weiteren Verhandlung vor dem Gießener Landgericht kommen.