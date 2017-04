Konferenz in Darmstadt

Millionen kleiner Teile fliegen um die Erde - Überreste früherer Missionen. Für die Raumfahrt ist Weltraumschrott eine große Gefahr. In Darmstadt treffen sich Experten aus aller Welt, um nach Lösungen zu suchen.

Ausgediente Satelliten, Raketenstufen, Trümmerteile - nach rund 60 Jahren Raumfahrt hat sich im Weltall so einiges angesammelt. Und es wird immer mehr. Das bereitet Raumfahrtagenturen weltweit zunehmend Sorgen.

Weltgrößte Konferenz zum Thema

Vom 18. bis 21. April treffen sich deshalb in Darmstadt Wissenschaftler, Ingenieure, Industrievertreter und Politiker aus aller Welt im Raumfahrtkontrollzentrum ESOC der Europäischen Raumfahrtagentur ESA in Darmstadt zum Meinungs- und Erfahrungsaustausch. Die alle vier Jahre stattfindende "European Conference on Space Debris" ist nach Angaben der ESA die weltweit größte und wichtigste Veranstaltung dieser Art.

Rund 170 Millionen Objekte mit einer Größe von mehr als einem Millimeter bewegen sich nach aktuellen Schätzungen um die Erde. Etwa 700.000 haben einen Durchmesser von mehr als einem Zentimeter. Das hört sich klein an, doch diese Teile bewegen sich mit Geschwindigkeiten von über 25.000 Stundenkilometern um die Erde.

"Wie eine explodierende Handgrante"

Weltraumschrott-Experte Holger Krag Bild © privat

Die Aufprallgeschwindigkeit ist wegen entgegengesetzter Flugbahnen oft doppelt so hoch. "Das ist nicht einmal mit einer Gewehrkugel zu vergleichen", sagt Holger Krag, Leiter des Büros für Raumfahrtrückstände bei der ESA. "Die Energie, die bei einer Kollision selbst mit kleinen Teilen freigesetzt wird, entspricht der einer explodierenden Handgranate."

Für Satelliten kann das fatale Folgen haben. Sind die kollidierenden Teile nur groß genug, kann durch den Aufprall weiterer Weltraumschrott entstehen - eine Kettenreaktion, die den Müllberg im All immer weiter anwachsen lässt. Vom Zusammenstoß zweier Satelliten im Jahre 2009 etwa blieben rund 2.000 kleine Trümmerteile zurück.

ISS musste schon mehr als 20 Mal ausweichen

Auch für die bemannte Internationale Raumstation ISS stellt der Weltraummüll eine Gefahr dar. Mehr als 20 Ausweichmanöver hat die Station laut Krag schon durchgeführt. "Da müssen Sie 400 Tonnen bewegen, um 100 Gramm auszuweichen." Die Oberfläche der ISS sei übersät mit Mikrokratern. Sie stammten vom Aufprall von Teilchen in Staubkorngröße.

Lange war das Problem ignoriert worden. Zu Beginn der Raumfahrt in den 1950er Jahren richtete man das Augenmerk naturgemäß auf ganz andere Dinge. Erst Ende der 1970er Jahre wies der US-Astronom Donald Kessler darauf hin, dass die Zahl der Objekte im All irgendwann so groß werden würde, dass man sie nicht mehr kontrollieren könne.

20.000 Objekte unter ständiger Beobachtung

"Das Thema Weltraumschrott wurde eher stiefmütterlich behandelt", meint Krag. Richtig ins Bewusstsein der Raumfahrer geriet es erst 1995. Damals wurde ein französischer Satellit von der Stufe einer Ariane-Rakete getroffen, die zehn Jahre zuvor gestartet war.

Heute beobachten US-Wissenschaftler mit einem aufwändigen Radarsystem ständig rund 20.000 größere Objekte. Die gewonnenen Daten stehen der ESA zur Verfügung und laufen dort mehrmals täglich durch den Computer. Droht eine Kollision mit einem aktiven Satelliten, werden Ausweichmanöver geflogen.

Müllvermeidung als wichtigste Maßnahme

Im Mittelpunkt der Darmstädter Konferenz steht die Vermeidung von Weltraumschrott. Krag zufolge soll es internationaler Standard werden, dass Satelliten zum Ende ihrer Betriebszeit mit einem Rest an Treibstoff auf eine niedrige Umlaufbahn gebracht werden, um schließlich in der Atmosphäre zu verglühen.

Auch Möglichkeiten wie das Einsammeln alter Satelliten werden diskutiert. Diese Variante ist aber sehr aufwändig und teuer, weil für jedes einzusammelnde Teil ein Aufräumroboter ins All geschickt werden müsste. Das liegt daran, dass die jeweiligen Bahnen synchronisiert werden müssten.

Internet aus dem Weltraum bereitet Sorgen

Sorgen machen den Forschern Bestrebungen von Telekommunikationsriesen wie Samsung oder Google, ein Satelliten-Internet aufzubauen. Dazu sollen mehrere tausend Satelliten in über 1.000 Kilometer Höhe gebracht werden, so der Plan - alles potenzieller Weltraumschrott der Zukunft.

"Für die Nutzung des Weltraums gibt es kein internationales Regelwerk", sagt Krag. Immerhin säßen die betreffenden Firmen mit am Tisch. "Sie sind sehr offen dem Thema gegenüber, nehmen Ideen mit und fragen nach Hilfe." Aber: "Die Herausforderung bleibt verdammt hoch."

Sendung: hr-iNFO, 18.04.2017, 15.00 Uhr