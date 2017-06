Heiß, heißer, Hitzejobs: Wie überstehen Hessen den Tag, wenn sie in der Hitze arbeiten müssen? Bei Temperaturen um die 40 oder gar 50 Grad? Ein Winzer, ein Pizzabäcker und ein Straßenarbeiter geben Tipps.

In Haus, Büro und Fußgängerzone ist es bei Außentemperaturen von mehr als 30 Grad meist unerträglich heiß. Aber was passiert, wenn noch Ofenhitze dazukommt, sich die Hitze zwischen Rebzeilen staut oder sich das Fahrzeuginnere auf 50 Grad aufheizt? Wir haben einen Winzer, einen Pizzabäcker und einen Straßenwärter gefragt, wie sie ihren Arbeitstag durchstehen.

Der Winzer

Udo Ott, 55 Jahre, seit 25 Jahren Winzer Bild © hr/Marcus Pfeiffer

Ein Wolkenkratzer? Das wäre nicht der richtige Arbeitsplatz für Udo Ott. Der Winzer steht gerne in seinem Weinberg in Wiesbaden-Frauenstein, auch bei 40 Grad in der prallen Sonne. Die Hitze bringt ihn dann allerdings an seine Belastungsgrenze. Nachmittags könne er dann nicht mehr seine volle Leistung bringen, sagt der 55-Jährige. Zurzeit ist er mit dem Einstecken von Trieben beschäftigt, damit sie nicht länger aus der Reihe tanzen.

Otts Hitzetipp: Lieblingsmusik bringt Urlaubsfeeling.

Der Pizzabäcker

Angelo Apicella, 40 Jahre, seit 15 Jahren Pizzabäcker Bild © hr/Marcus Pfeiffer

Mehr als acht Stunden am Tag steht Angelo Apicella am Holzofen im Frankfurter Stadtteil Bockenheim. Besonders liebt der Pizzabäcker die Stoßzeiten. "Mir macht es wirklich Spaß, wenn 30, 40 Pizzen auf einmal kommen und es trotzdem keinen Stress gibt", sagt Apicella. Dann redet er nicht viel, sondern macht einfach. Die Hitze gehört zum Geschäft. Für eine gute Pizza braucht der Ofen eine Temperatur von etwa 390 Grad, direkt davor arbeitet Apicella bei etwa 40 Grad.

Apicellas Hitzetipp: Wasser, nur Wasser, sehr viel Wasser.

Der Straßenwärter

Frank Bader, 55 Jahre, seit 37 Jahren Straßenwärter Bild © hr/Marcus Pfeiffer

"Das ist für mich der geilste Beruf", sagt Frank Bader zu seinem Job als Straßenwärter. Der 55-Jährige leitet eine achtköpfige Kolonne. Jeder hat seine Aufgabe. Zum Beispiel auf der A5 bei Frankfurt. Die Straßenwärter befreien den Mittelstreifen von verlorenen Kennzeichen, Holzstämmen oder Steinen, reinigen die Abflüsse, kürzen Gras und Büsche und säubern den Fahrbahnrand. Sieben bis zehn Kilometer schaffen sie pro Tag. Im Frühjahr und im Herbst müssen sie die Mittelstreifen bearbeiten. Mitten auf der Autobahn ist nicht nur das Tempo der vorbeirauschenden Autos gefährlich. In Kehrmaschine, Mähmaschine oder Laster kann es schon mal um die 50 Grad werden. Immer wieder Stop-and-Go, geöffnete Fenster und ständiges Aussteigen - da lohnt die Klimaanlage nicht.

Baders Hitzetipp: Einfach mal zusammenreißen.