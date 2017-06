Die Brandserie in Bad Emstal geht weiter. In der Nacht zum Samstag stand eine Gartenhütte in Flammen.

Feuerwehrleute aus Bad Emstal (Kassel) konnten die Flammen im Ortsteil Balhorn um kurz nach Mitternacht schnell löschen. Noch ist unklar, ob das Feuer in der 25 Quadratmeter großen Gartenhütte vorsätzlich gelegt wurde. Es ist bereits der fünfte Brand in zehn Tagen in Bad Emstal.

In mindestens drei der Fälle gehen Ermittler der Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Neben einer Scheune gingen in den Ortsteilen Sand und Balhorn bislang eine Halle an einem Supermarkt, ein Toilettenhäuschen und der Anbau einer Traktorhalle in Flammen auf. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 130.000 Euro.

Sendung hr1, 24.06.2017, 11.00 Uhr