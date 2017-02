Erneut ist in den Wiesbadener Horst-Schmidt-Kliniken ein multiresistenter Keim entdeckt worden. Vier Patienten wurden isoliert. Ein Teil der Intensivstation wurde gesperrt.

Wie eine Sprecherin der Helios Horst-Schmidt-Kliniken am Dienstag bestätigte, wurde bereits am vergangenen Donnerstag bei einem Patienten der Intensivstation des Klinikums ein gefährlicher, multiresistenter Keim entdeckt. Acinetobakter Baumannii, so der Name, ist gegen die meisten Antibiotika immun und damit nur schwer zu bekämpfen.

Lungenentzündung und Blutvergiftung drohen

Die Patienten in zwei betroffenen Bereichen der Intensivstation wurden daher untersucht, bei vier von ihnen wurde der Keim nachgewiesen. Bei zwei Patienten gelangte er ins Blut, sie gelten somit als infiziert.

Die beiden anderen wurden "besiedelt", das heißt, sie tragen den Keim beispielsweise in der Schleimhaut, zeigen aber keine Symptome. Bei einer Erkrankung durch den Keim drohen Lungenentzündungen, Wundinfektionen oder Blutvergiftungen.

Schutzmaßnahmen ergriffen

Die betroffenen Bereiche wurden für Neuaufnahmen gesperrt. Die Klinik schuf als Ersatz dafür auf einer kardiologischen Überwachungsstation Intensivkapazitäten, wie die Sprecherin erklärte.

Die vier von dem Keim betroffenen Patienten wurden unterdessen isoliert. Für den Kontakt mit ihnen gelten besondere Schutzmaßnahmen. Pflegepersonal und Besucher müssen etwa Mundschutz und Handschuhe tragen. Zuletzt waren in den Horst-Schmidt-Kliniken 2016 auf der Frühchenstation multiresistente Keime gefunden worden.