Erst in der Nacht zum Mittwoch war in Wiesbaden ein Geldautomat gesprengt worden. Sonntagfrüh explodierte in einer Bankfiliale der Stadt wieder einer.

Wie viele Täter am Sonntagmorgen an der Sprengung des Geldautomaten beteiligt waren, war zunächst unklar. "Der Ausrüstung nach zu urteilen, was die dort alles angeschleppt haben, müsste es aber mehr als ein Täter gewesen sein", sagte eine Polizeisprecherin zu hessenschau.de. "Dass das alles einfach so liegen gelassen wird, ist schon eher ungewöhnlich."

Ob die Täter die Geldkassette des Automaten knacken und somit Beute machen konnten, war am Sonntag noch unklar.

Der oder die Täter drangen nach ersten Erkenntnissen der Polizei gegen 4 Uhr in den Vorraum einer Sparkassen-Filiale im Stadtteil Biebrich ein, leiteten Gas in den Automaten und sprengten ihn auf. Am Gebäude entstand offenbar kein Schaden, den Schaden am Automaten beziffert die Feuerwehr auf rund 6.000 Euro.

Erst am Mittwoch Geldautomat in Wiesbaden gesprengt

Erst in der Nacht zum Mittwoch war in Wiesbaden-Breckenheim der Geldautomat einer Volksbank-Filiale gesprengt worden. Dabei wurde allerdings auch das Gebäude beschädigt.

Sendung: hr-iNFO, 21.05.2017, 8.00 Uhr