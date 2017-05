Auf regennnasser Fahrbahn ist eine Autofahrerin auf der A66 bei Wiesbaden ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanke geprallt. Ein anderer Pkw krachte in den Unfallwagen.

Eine 29 Jahre alte Autofahrerin war am Montagabend gegen 22 Uhr auf der A66 in Wiesbaden in Richtung Rüdesheim unterwegs, als sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, geriet der Wagen der Hochheimerin ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Ein hinter der Frau fahrender 58 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in den quer auf der Autobahn stehenden Unfallwagen.

Die 29-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen. Ihr Beifahrer sowie die drei Insassen des anderen Autos wurden leicht verletzt. Während der Bergungsarbeiten wurde die A66 in Richtung Rüdesheim voll gesperrt.

Sendung: hr-iNFO, 02.05.2017, 8.00 Uhr