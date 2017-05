Die Unfallstelle am Sonntag in Wiesbaden.

Bild © Wiesbaden112.de

In einem Linienbus in Wiesbaden sind zehn Fahrgäste verletzt worden. Der Busfahrer hatte im Innenstadt-Verkehr stark bremsen müssen, als ein Auto vor ihm plötzlich abbog.

Ein offensichtlich rücksichtsloser Autofahrer hat in Wiesbaden am Sonntag einen Linienbus zur Vollbremsung gezwungen. Dadurch sind zehn Menschen verletzt worden.

"Durch das abrupte Bremsmanöver fielen Fahrgäste im Bus um, eine Glasscheibe zerbarst", teilte die Polizei mit. "Im Bus wurden zehn Personen verletzt." Fünf von ihnen wurden im Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in Wiesbadener Krankenhäuser gebracht.

Der Unfall sei am Nachmittag kurz nach dem Anfahren an einer Ampel am Vorplatz des Wiesbadener Hauptbahnhofs passiert. Der Verursacher sei mit seinem Auto plötzlich abgebogen und habe den Fahrern eines Autos und des Busses hinter ihm keine Wahl gelassen, als auf die Bremse zu treten. Danach beging er Unfallflucht.

