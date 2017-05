Die letzte Fähre war schon weg, also ging es über Nacht in einer Turnhalle.

Die letzte Fähre war schon weg, also ging es über Nacht in einer Turnhalle. Bild © hr

Wiesbadener Schüler nach Irrfahrt in Notunterkunft

In Ostfriesland gestrandet

Eine geplante Klassenfahrt an die Nordsee ist für 56 Schüler aus Wiesbaden zum Abenteuer geworden. Ein Vertipper im Navi brachte die Gruppe um ihre Fähre und schließlich in ein Notquartier. Dort war es aber auch ganz schön.

Das war der Plan: 56 Schülerinnen und Schüler der Wiesbadener Helene-Lange-Schule samt Lehrer wollten einige Tage auf der Nordseeinsel Juist verbringen. Der Bus sollte sie am Montag in die ostfriesische Stadt Norden bringen, exakter in den Stadtteil Norddeich, denn von dort legt die Fähre ab.

Der Busfahrer startete sein Navigationsgerät und los ging die Fahrt. Als die Route nicht über Köln führte, wurden die Lehrer stutzig und starteten eine erste Anfrage. "In Köln ist Stau, beruhigte uns der Busfahrer", berichtet Lehrer Karsten Schindler. Auch später geäußerte Zweifel ließ der Chauffeur nicht gelten.

Wo geht's lang? Nach Norddeich bitte. Bild © hr

Erst hinter Hamburg konnten die Lehrer den Busfahrer überzeugen, doch die Navi-Eingabe noch einmal zu überprüfen. Und tatsächlich: Die Tour führte nach Norddeich, eine Gemeinde im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein. Schlecht nur, dass es sich bei dem eigentlichen Ziel um Norddeich, einen Stadtteil der Stadt Norden, im Nordwesten Niedersachsens handelte.

Letzte Fähre war bereits abgefahren

Als der Irrtum auffiel, hatte die Reisegruppe noch gut drei Stunden Fahrt vor sich. Die letzte Fähre nach Juist war bei der Ankunft in Norden bereits abgefahren und so mussten die Jugendlichen spontan in der kleinen Ostfriesland-Gemeinde untergebracht werden.

"Was wir dann erlebt haben, ist einfach großartig", schildert Lehrer Schindler. Die Gruppe sei von einer Welle der Hilfsbereitschaft überrollt worden. Zunächst habe das Reiseunternehmen versucht, spontan einen Flug zu organisieren, doch plötzlicher Küstennebel verhinderte diese Reiseoption.

Hausmeister schwingt den Kochlöffel

Also musste die Fahrt in Norden unterbrochen werden. Eine Turnhalle wurde geöffnet, das Deutsche Rote Kreuz kam mit 20 Helfern und baute Feldbetten auf. Der Schulhausmeister griff zum Kochlöffel und versorgte die Gruppe mit einer warmen Mahlzeit.

Am Dienstagmorgen konnte die fröhliche Klassenfahrt in Richtung Fähre fortgesetzt werden. Der Einsatzleiter des Roten Kreuzes fasste das Erlebte lachend zusammen: "Das war ein Abenteuerurlaub, den die Kinder nicht so schnell vergessen werden."

