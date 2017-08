In die Falle getappt: In Hessen dürfen Waschbären jetzt wieder gejagt werden.

Monatelang durften sie ungestört Mülleimer plündern und sich vermehren, nun ist die Schonzeit für Waschbären vorbei. Ein Jäger erklärt im Interview, warum er den Beginn der Jagdsaison kaum abwarten kann - und was man mit Tausenden toter Waschbären anfängt.

Seit Anfang März konnten Hessens Waschbären durchatmen - und sich fleißig weiter vermehren. Denn auch wenn die Tiere in einigen Landstrichen längst zur heftigen Plage geworden sind: Bis Ende Juli galt wieder das auch im Landtag umstrittene Jagdverbot - weil die Tiere ihre Jungen aufzogen. Von heute an ist der Abschuss wieder erlaubt. Und das wird nach Meinung von Markus Stifter, Sprecher des Landesjagdverbandes und selbst Jäger, allerhöchste Zeit.

hessenschau.de: Herr Stifter, haben Sie das Gewehr schon griffbereit?

Markus Stifter: Wo ich zur Jagd gehe, im Rheingau-Taunus-Kreis, sind Waschbären zum Glück nicht so stark vertreten. In Nord- und Mittelhessen ist das ganz anders.

hessenschau.de: Aber ist es wirklich so schlimm, dass Sie den Tieren nicht einmal die fünfmonatige Ruhepause gegönnt haben? Mir ist erst einmal im Leben ein Waschbär begegnet: bei einem Besuch im Kasseler Bergpark. Und er schien da irgendwie gut hinzupassen.

Weitere Informationen Waschbären vermehren sich rasant Wie sehr sich Waschbären in Hessen vermehrt haben, zeigt sich an den Abschusszahlen: In der Saison 1960/61 brachten Jäger 122 Tiere zur Strecke. 2000/2001 waren es schon fast 5.000. Und in der Rekordsaison 2012/2013 waren es mehr als 29.000 getötete Waschbären. Ende der weiteren Informationen

Markus Stifter: Da ist es eher verwunderlich, dass Sie nur einen gesehen haben. In bestimmten Räumen, in Parks zum Beispiel, treten sie gerade in Kassel und Umgebung in Scharen auf. Man sieht sie zum Beispiel, wie sie die Bäume herunterklettern oder Mülltonnen und Komposthaufen durchwühlen. Waschbären sind eine invasive Art, die eigentlich nicht hierhin gehört.

hessenschau.de: Den Stempel "gebietsfremd" hat auch die EU dem Waschbären verpasst. Tut man ihm da nicht unrecht? Er ist doch schon vor 80 Jahren hier angekommen.

Markus Stifter vom Landesjagdverband Hessen Bild © privat

Markus Stifter: Aber er drängt seitdem heimische Arten immer mehr zurück. 2002 ging man im Kasseler Land von 100.000 Waschbären aus. Inzwischen werden es wohl doppelt so viele sein. Das bekommen zum Beispiel Rebhühner zu spüren, deren Nester geplündert werden. Und von der Tierwelt abgesehen: Es häufen sich auch Klagen von Hausbesitzern, deren Dachgeschosse bis auf die Dämmung zerbissen und vollgekotet werden.

hessenschau.de: Also blasen Sie jetzt wieder zur Jagd. Aber die Tiere sind wahrscheinlich mit dem Gewehr gar nicht so leicht zu treffen, so klein und flink wie die sind.

Markus Stifter: Das ist technisch an sich nicht besonders schwer. Von der Größe her unterscheiden sich Waschbären ja nicht so sehr von einem Fuchs oder auch einem kleinen Wildschwein. Jäger können sich auch auf die Lauer legen, zum Beispiel an Kirrplätzen (Plätze zur Lockfütterung, Anm.d.Red.) für Wildschweine oder an Bachläufen. Wir halten aber die Fallenjagd für das beste Mittel, zumal sich Waschbären vor allem auf Bäumen aufhalten. Da sind sie schwer zu bejagen. Es geht ja auch darum, andere Tiere so wenig wie möglich zu stören.

Weitere Informationen Abschuss oder Koexistenz? Waschbärpelze waren in den 20er Jahren des vorigen Jahrhundert groß in Mode - damals brachten Pelzhändler die ersten Tiere nach Deutschland. 1934 kam es am Edersee zur ersten staatlich genehmigten Aussetzung von Tieren. Von dort aus breiteten sich die Tiere aus - zuletzt zunehmend rasant. Auch Umweltschützer sind besorgt, weil die Waschbären Vogelnester plündern und auch anderen Tierarten zusetzen. Der Abschuss ist aber umstritten. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) zum Beispiel hält eine "friedliche Koexistenz" für möglich , wenn die Tiere zum Beispiel von Futterquellen wie Abfällen ferngehalten werden. Vor wenigen Wochen scheiterte die SPD im Landtag mit dem Versuch, die fünfmonatige Schonzeit abzuschaffen. Ende der weiteren Informationen

hessenschau.de: Fallenjagd heißt, dass Jäger die Waschbären mit Rosinen oder Marmelade anlocken. Sitzen die Tiere in der Falle, werden sie erschossen. Wirkt auf sanftere Gemüter ein bisschen unbarmherzig.

Markus Stifter: Das ist vergleichsweise schmerzlos und läuft ohne zu großen Stress für das Tier ab. Wenn der Waschbär gefangen ist, sitzt er im Dunkeln, denn die Falle ist mit Zweigen und Blättern abgedeckt. Da beruhigt er sich ganz schnell. Die Fallen müssen auch zweimal täglich kontrolliert werden. Sitzt ein Waschbär drin, kommt er rasch in den sogenannten Abfangkasten, eine Art Drahtgitterbox. Darin wird er mit einem nahplatzierten Schuss mit einem Revolver oder einer Pistole erlegt. Für das Tier wäre es mit mehr Stress verbunden, wenn wir es betäuben und zum Einschläfern zum Tierarzt bringen würden. Wir haben aber auch schon von Fällen gehört, bei denen Privatleute Waschbären in Käfigen im Bach ersäufen oder mit dem Spaten erschlagen. Das ist qualvoll.

hessenschau.de: Aber den Verdacht von Tierschützern, dass es den Jägern doch nur ums Abknallen geht, werden Sie kennen.

Markus Stifter: Die Kritik kommt häufig, dadurch wird sie nicht zutreffender. Ich will jetzt gar nicht damit anfangen, wie Schlachttiere aus der Massentierhaltung leben und sterben. Wir lehnen einfach einen Zwei-Klassen-Tierschutz ab. Hier geht es um Schutz vor den Waschbären, die selbst so gut wie keinen natürlichen Feind bei uns haben. Den Schutz haben vor allem Rebhühner nötig, Hasen und auch alle bodenbrütenden Vögel. Es kommt auch vor, dass Kröten, die mit Zäunen vor dem Autoverkehr geschützt werden sollen, von Waschbären aus den Sammeleimern gefressen werden.

hessenschau.de: Wie viele Waschbären werden Sie in der jetzt beginnenden Saison erlegen? Gibt es überhaupt so ein Jagdziel?

Markus Stifter: Nein. 2014/2015 sind in Hessen rund 27.000 Waschbären erlegt worden. Die Zahlen für das Jahr danach stehen noch aus. Aber wir werden weniger erlegt haben, weil es ab April 2016 zum ersten Mal die Schonzeit gab. Das heißt aber auch, dass die Zahl der Waschbären in Hessen weiter angestiegen sein dürfte. Genau das wollen wir in einem ersten Schritt verhindern: Dass sich der Waschbär immer weiter ausbreiten kann. Das ist unsere Aufgabe. Es geht ja nicht um Ausrottung.

Weitere Informationen Dunkelziffer Erlegte Waschbären kann man zählen. Die Zahl der lebenden Exemplare auch nur annährend abzuschätzen, ist schwierig. In der Wetterau wollen Jäger ein Verfahren testen, um eine Größenordnung für ein Gebiet hochzurechnen. In die Falle getappte Waschbären sollen markiert und wieder freigelassen werden, um dann zu registrieren, wie häufig sie später unter neu gefangenen Waschbären wieder auftauchen. Ende der weiteren Informationen

hessenschau.de: Es gibt aber auch Vorschläge ohne Flinte und Revolver. Sterilisierung zum Beispiel.

Markus Stifter: Das hat die Landestierschutzbeauftragte vorgeschlagen. Es wird gegen die landesweite Ausbreitung aber nicht entscheidend helfen. In den Städten könnte es allerdings einen Versuch wert sein. Wir sind da für alle Konzepte erst einmal offen. Deshalb wollen wir ja auch an der Entwicklung eines Managementplans mitwirken, den die EU wegen der Plage fordert und den Umweltministerin Priska Hinz angekündigt hat.

hessenschau.de: Was passiert eigentlich mit den vielen toten Waschbären?

Markus Stifter: Es ist natürlich legitim, an eine nachhaltige Verwertung zu denken. Aus dem Fell kann man Mützen machen, aber auch Schals, Taschen und Etuis. Der Jagdverband hat dafür das Unternehmen "Fellwechsel GmbH" gegründet. Erlegte Tiere werden vom Jäger tiefgefroren und an Sammelstellen abgeholt.

hessenschau.de: Man könnte die Waschbären auch essen, die Grillsaison dauert ja noch ein paar Wochen.

Ich hab es noch nicht probiert. Als Nahrungsmittel wird der Waschbär aber bei uns wohl keine große Rolle spielen. In jedem Fall ist wegen der möglichen Belastung mit Trichinen (Fadenwürmer, Anm.d.Red.) wie bei allen Allesfressern Vorsicht geboten. Einigen scheint Waschbär aber zu schmecken. Ich habe in der Jagdzeitung vereinzelt schon Rezepte gesehen.

Das Gespräch führte Wolfgang Türk