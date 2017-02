Im südhessischen Lampertheim ist ein Wohnhaus ausgebrannt. Mehrere Feuerwehren sind vor Ort. Offenbar hatte sich heißes Fett entzündet. Ein Bewohner wurde verletzt.

"Es brennt dort in größerer Ausdehnung", sagte ein Sprecher der Feuerwehr Lampertheim am Mittwoch hessenschau.de. Insgesamt sechs Feuerwehren der Umgebung seien zur Brandbekämpfung vor Ort, darunter auch die Werksfeuerwehr von BASF. Das Haus brannte aus. Der Brand sei noch nicht gelöscht, so der Sprecher.

Bewohner verletzt sich bei Löschversuch

Das Haus brannte komplett aus. Bild © Einsatzreport Südhessen

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich in der Küche des Hauses im Ortsteil Rosengarten heißes Fett entzündet. Ein 51 Jahre alter Bewohner, der die Flammen mit einer Decke löschen wollte, erlitt leichte Brandverletzungen und eine Platzwunde am Kopf.

Zudem bestehe bei ihm der Verdacht einer Rauchgasvergiftung, sagte eine Sprecherin. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Weitere Menschen wurden nach Kenntnis der Polizei nicht verletzt. Die genaue Brandursache soll noch ermittelt werden, die Schadenshöhe ist unklar.