Ein Augenzeuge hat das Feuer in der Shisha-Bar fotografiert (r.), am Morgen sind nur noch verkohlte Überreste zu sehen. Bild © hr, Privat

Beim Brand in einer Shisha-Bar sind in Gießen sechs Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Dem Feuer soll eine Explosion vorausgegangen sein.

In der Nacht zum Donnerstag war gegen 3.30 Uhr in einer Shisha-Bar in der Gießener Innenstadt ein Feuer ausgebrochen. Ein Mensch wurde schwer verletzt, fünf weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.

Ein angrenzendes Wohnhaus musste geräumt werden. Ein Verbindungsgang zwischen beiden Gebäuden sorgte für ein schnelles Übergreifen des Brandes. Das Haus und die Bar sind durch das Feuer einsturzgefährdet und können derzeit nicht betreten werden, wie die Polizei mitteilte.

Polizei vermutet eine Explosion

Die Polizei ging am Donnerstagmorgen davon aus, dass es in der Shisha-Bar wohl zu einer Explosion gekommen war, die eine starke Druckwelle und schließlich den Brand auslösten. Auch Zeugen berichteteten, sie hätten Geräusche einer Explosion gehört.

Die ausgebrannte Shisha-Bar in der Licher Straße in Gießen. Bild © Polizei Mittelhessen

Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Ermittlungen sollen nun ergeben, warum es zu dem Feuer und der Explosion kommen konnte. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 100.000 Euro. Für den Feuerwehreinsatz waren am Donnerstagmorgen zwei anliegende Straßen gesperrt worden, die gegen 10.15 Uhr aber wieder für den Verkehr freigegeben wurden.