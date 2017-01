Ein Heizlüfter und ein Weihnachtsbaum waren Brandherde für Feuer in Königstein und Hofgeismar. In beiden Fällen wurden Menschen leicht verletzt. Aus einem der verrauchten Häuser rettete die Feuerwehr eine Katze.

Durch Berge von Müll musste sich die Feuerwehr am Sonntagabend bei einem Einsatz in Königstein (Hochtaunus) kämpfen. In einer Wohnung war ein Heizlüfter möglicherweise durch einen technischen Defekt in Brand geraten und entzündete herumliegenden Müll, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit.

Der 77 Jahre alte Bewohner lag bewusslos im Treppenhaus und kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Drei weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die Einsatzkräfte retteten eine Katze aus dem verrauchten Haus. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 50.000 Euro. Die Wohnung des Mannes ist unbewohnbar.

Weihnachtsbaum in Flammen

Bei einem weiteren Brand im dritten Obergeschoss eines Wohnhauses in Hofgeismar (Kassel) wurde eine 78 Jahre alte Frau leicht verletzt. Ihr Weihnachtsbaum hatte Feuer gefangen. Die Frau hatte am Sonntagabend das Feuer selbst über den Notruf gemeldet, wie die Polizei berichtete. Die Frau hatte einen Bekannten zur Haustür begleitet. Bei ihrer Rückkehr in die Wohnung stand der Weihnachtsbaum in Flammen.



Die Wohnungsinhaberin kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Zwei weitere Hausbewohner konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Der Schaden beträgt rund 80.000 Euro.