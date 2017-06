Dieser Wolf wurde am 31. Mai bei Biebertal fotografiert.

Dieser Wolf wurde am 31. Mai bei Biebertal fotografiert. Bild © NABU Hessen

Wolf macht Beute in Mittelhessen

Spaziergängern ist nahe dem mittelhessischen Biebertal ein besonderer Schnappschuss gelungen. Der Naturschutzbund bestätigte nun: Es handelt sich um einen freilebenden Wolf.

Ist es ein Wolf oder doch nur ein Fuchs, der seine Beute in der Schnauze trägt? Experten des Naturschutzbunds Hessen (Nabu) sind sich sicher: Auf der Aufnahme vom 31. Mai ist ein freilebender Wolf zu sehen. Das hätten Untersuchungen zweifelsfrei ergeben, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Den Schnappschuss hatten zwei Spaziergänger auf einem Feld bei Biebertal (Gießen) gemacht. Zunächst hatte darüber der Gießener Anzeiger berichtet. Im Maul trage der Wolf womöglich ein Rehkitz. Ob das Tier immer noch um Biebertal herumstreife, ist nach Angaben von Inge Till von der Nabu-Landesarbeitsgruppe Wolf unklar. "Junge Wölfe wandern derzeit", sagte sie. "Er kann noch in der Gegend sein, er kann auch schon ganz weit weg sein."

Hessen, Wolfsland

Woher das Tier stamme, sei ebenfalls unklar, da man bislang weder Kot, Haare oder anderes genetisches Material von ihm gefunden habe. Die jüngste Sichtung zeige, dass Hessen bereits ein Wolfsland sei. "Die Chance, einem Wolf zu begegnen, ist allerdings sehr gering", sagte Till.

Wer bei Wanderungen oder Spaziergängen einen Wolf entdeckt, wird gebeten, das dem Umweltministerium und im Idealfall auch gleich ein Foto mitzuliefern. Falls man dem Tier auf einmal gegenübersteht, soll man sich verhalten, als wäre es ein großer Hund: ruhig bleiben und einen respektvollen Abstand halten. Eine Internetseite des Ministeriums gibt weitere Hinweise.

Dritter Wolf in einem guten Jahr

Immer wieder sind in den vergangenen Jahren Wölfe in Hessen aufgetaucht, vornehmlich im Norden und Osten des Bundeslandes. Zuletzt fotografierten Spaziergänger Ende April dieses Jahres im nordhessischen Twistetal (Waldeck-Frankenberg) ein Tier. Im April 2015 wurde ein Wolf in Frankfurt auf einer Autobahn überfahren.