Einsatzkräfte der Polizei vor dem "Hofgut Sassen" in Schlitz Bild © picture-alliance/dpa

Zwei Jahre nach der Entführung des Milliardärs-Sohns Markus Würth haben die Fahnder eine neue Offensive gestartet. Profiler glauben, dass der Täter gut mit Menschen umgehen kann.

Fahrdienstleister, Bote, Gastronomie oder etwas im sozial-karitativen Bereich - das sind Tätigkeiten, die die Ermittler dem unbekannten Entführer von Markus Würth zuordnen würden. Nach Erstellung eines Täterprofils sind sie überzeugt: Der Täter kann gut mit Menschen umgehen.

Belohnung deutlich erhöht

Polizei und Staatsanwaltschaft wandten sich am Mittwoch in der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" erneut an die Öffentlichkeit, um den Entführern des Sohns von Schraubenmilliardär Reinhold Würth auf die Spur zu kommen. Die Belohnung wurde von bislang 5.000 Euro auf 30.000 Euro erhöht.

Noch einmal spielten die Ermittler die Entführerstimme vor, die auch unter der Telefonnummer 0800 / 181 2077 anzuhören ist. Die Aufnahme lasse darauf schließen, dass es sich bei dem Sprecher um einen 40 bis 52 Jahre alten Mann handelt, der in Serbien, Kosovo, Montenegro oder Mazedonien aufgewachsen ist.

Lebensmittelpunkt im Rhein-Main-Gebiet?

Vermutlich sei der Gesuchte bereits vor 2001 nach Deutschland eingereits und habe seinen Lebensmittelpunkt im Großraum Frankfurt/Offenbach gehabt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Möglicherweise lebe er heute noch dort.

Der damals 50-jährige Markus Würth war im Juni 2015 aus einer Wohngemeinschaft für behinderte und nicht-behinderte Menschen in Schlitz entführt worden. Einen Tag später wurde er in einem Waldstück bei Würzburg unversehrt aufgefunden. Zuvor war eine Lösegeld-Forderung eingegangen. Zu einer Übergabe der drei Millionen Euro kam es jedoch nicht.

Handy-Guthaben beim Discounter gekauft

Mit der Stimmaufzeichnung des Entführers suchten die Ermittler bereits kurz nach der Tat nach Hinweisen. Nach Auswertung einer Vielzahl von Hinweisen wissen sie nun, dass der Gesuchte offenbar in Discounter-Märkten in Offenbach, Frankfurt, Darmstadt und Maintal so genannte Cash-Codes kaufte, um sein Handy-Guthaben aufzuladen.

Zuletzt hatten die Ermittler große Hoffnung in die Auswertung von Mobilfunkdaten gesteckt. Die Polizei hat nun auch Menschen im Rhein-Main-Gebiet, die aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen, gezielt angeschrieben und hofft, auf diesem Wege weitere Hinweise zu erhalten.

Vater des Opfers lobt Polizei

Reinhold Würth, der mit Schrauben, Dübeln und Werkzeug sein Milliarden-Vermögen gemacht hat, hatte sich im vergangenen November in einem Interview erstmals zu der Entführung seines Sohnes geäußert. Dieser lebt demnach inzwischen an einem anderen, geheimgehaltenen Ort. Auch wenn der Fall noch ungeklärt sei, habe die Polizei sehr gute Arbeit geleistet. Der oder die Entführer seien einfach sehr raffiniert vorgegangen.

