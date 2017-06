Es krachte gleich mehrfach an einer Ampel in Dillenburg

Es krachte gleich mehrfach an einer Ampel in Dillenburg Bild © Jörg Fritsch

Auf einer Bundesstraße in Dillenburg sind bei Unfällen zehn Fahrzeuge zusammengestoßen, darunter auch ein Einsatzwagen des Roten Kreuzes. Die Besatzung hatte helfen wollen. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Auch für die Dillenburger Polizei war das, was sich am Freitagabend an einer Ampel auf der B 253 abspielte, ungewöhnlich. "Das hat Seltenheitswert, das haben wir nicht alle Tage", kommentierte ein Sprecher. Insgesamt zehn Fahrzeuge waren dort zusammengeprallt.

82-Jähriger fährt gegen wartende Autos

Gegen 18.35 Uhr hatten zunächst vier Pkws, die in Richtung Biedenkopf unterwegs waren, auf der zweispurigen Straße nebeneinander an der Ampel angehalten. Der 82-jährige Fahrer eines fünften Wagens erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr zwischen die wartenden Autos, wobei er sie allesamt touchierte. Dabei wurde er selbst so sehr verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Eine 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Ein Pkw wurde gegen das DRK-Fahrzeug gedrückt. Bild © Jörg Fritsch

Die Besatzung eines Einsatzfahrzeugs des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), das zufällig in der Gegenrichtung unterwegs war, hielt auf dem linken von zwei Fahrstreifen an, um zu helfen und schaltete Warnblinker und Blaulicht ein. Ein dahinter fahrender Pkw konnte zwar bremsen, wurde aber seinerseits von einem Kleinbus touchiert und gegen das DRK-Fahrzeug geschoben.

Sattelzug rammt ausweichenden Pkw

Beim Ausweichen wurde ein Pkw von einem Sattelzug gerammt. Bild © Jörg Fritsch

Ein weiterer Pkw, der auf den rechten Fahrstreifen ausweichen wollte, wurde dort von einem Sattelzug gerammt und gegen den Kleinbus gedrückt. Bei diesem Unfall wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand verletzt.

Die B 253 wurde für etwa eine Stunde gesperrt, in Richtung Biedenkopf teilweise, in Richtung B 277 komplett. Dadurch kam es zu massiven Behinderungen auf der viel befahrenen Straße. Den Gesamtschaden schätzten die Beamten auf etwa 50.000 Euro.