So viele Verkehrsunfälle gab es seit 24 Jahren nicht in Hessen. Eine Konsequenz, die die Polizei aus der neuen Unfallstatistik zieht: Sie will rasende Motorradfahrer nun auch mit einem zivilen Zweirad jagen.

Das Beste zuerst: 2016 gab es weniger Tote bei Verkehrsunfällen in Hessen. Die Zahl der Todesopfer sank gegenüber dem Vorjahr um 13 auf 231. Das geht aus der neuen Unfallstatistik hervor, die Innenminister Peter Beuth (CDU) am Donnerstag vorgestellt hat.

Das war's aber auch schon mit dem Positiven. Die Zahl der Unfälle stieg auf den höchsten Wert seit 24 Jahren. 2016 krachte es 141.133 Mal in Hessen - ein Anstieg um rund vier Prozent gegenüber 2015. Auch die Zahl der Schwerverletzten erhöhte sich - um 26 Menschen auf 4.789. Zu den Hauptursachen schwerer Unfälle zählen mangelnder Abstand, Missachtung der Vorfahrt und zu schnelles Fahren.

Jeder fünfte stirbt auf zwei Rädern

Von den 231 Toten saß etwa jeder fünfte auf einem Motorrad. Und das, obwohl der Motorrad-Anteil im Verkehr viel geringer ist und zudem nicht das ganze Jahr Saison ist. Wenn es kracht, sind Motorradunfälle oft schwerwiegend. Insgesamt macht die Zahl der Motorradunfälle mit rund 4.080 nur einen kleinen Teil aus.

Doch selbst ohne Unfall sind die Motorrad-Raser kaum zu überhören. Um sie besser zu erwischen, hat Hessens Polizei ein neues Zivilmotorrad angeschafft. Die Geschwindigkeit von Motorrädern sei ansonsten schwer zu kontrollieren, sagte der Unfallforscher Siegfried Brockmann am Donnerstag.

Die Maschinen haben nur hinten ein Nummernschild, bei geschlossenem Visier ist der Fahrer kaum zu erkennen. Mit der neuen Technik sollen die Temposünder gezielter gejagt werden, zum Beispiel auf einschlägigen Biker-Strecken.

Leasingwagen pushen Statistik

Schuld an dem weiteren Anstieg der Unfallzahlen ist laut Landespolizeipräsident Udo Münch das steigende Verkehrsaufkommen und mangelnde Aufmerksamkeit am Steuer. Außerdem hätten sich die Vorgaben für Leasingwagen geändert, bei denen inzwischen jeder Bagatellunfall bei der Polizei angezeigt werden müsse.

Keinen weiteren Anstieg der Unfallzahlen gab es 2016 bei den Elektrofahrrädern. Etwa 190 Mal verunglückten Pedelec-Fahrer, zwei von ihnen tödlich. Mit den schnelleren E-Bikes wurden 21 Unfälle gezählt, einer davon war tödlich.