Eine Bande, die im großen Stil Tonerkartuschen gefälscht und weltweit verkauft haben soll, ist in Hessen aufgeflogen. Bei einer Razzia stellten die Fahnder Kartuschen im Wert von zehn Millionen Euro sicher - und das war noch nicht alles.

Das Zollfahndungsamt Frankfurt hat eine deutsch-iranische Bande auffliegen lassen, die gefälschte Tonerkartuschen der Firma Kyocera hergestellt und weltweit verkauft haben soll. Gefälschte Kartuschen im Wert von zehn Millionen Euro wurden sichergestellt, teilten Zoll und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Donnerstag mit.

Bei einer Razzia am Mittwoch waren 24 Wohn- und Geschäftsräume im Rhein-Main-Gebiet sowie vier Objekte in Nordrhein-Westfalen durchsucht worden. Parallel fanden in den Niederlanden Durchsuchungen in einer Firma statt.

Drei Hauptbeschuldigte festgenommen

Zu der Bande gehören insgesamt 24 Personen im Alter von 29 bis 72 Jahren. Drei Hauptbeschuldigte wurden festgenommen. Bei ihnen handelt es sich um einen 34-Jährigen aus Groß-Umstadt sowie zwei 48- und 52-jährige Männer, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben.

Die Ermittler sicherten auch mehr als 100.000 Euro Bargeld sowie Gold und Wertgegenstände im Wert von etwa 40.000 Euro. Zudem wurde eine Pfändung in Höhe von 50.000 Euro durchgeführt.

Betrug über kompliziertes Firmengeflecht

Mit welcher Masche die Betrüger vorgingen, erklärte ein Sprecher des Zollfahndungsamtes Frankfurt. Die Bande soll leere Tonerkartuschen in Europa angekauft zu haben, um diese nach China und Dubai auszuführen und anschließend die dort befüllten Tonerkartuschen wieder nach Deutschland einzuführen.

Ein Teil der Tonerkartuschen wurde auch in einer Produktionsstätte in Frankfurt sowie in der Vergangenheit auch in Dieburg befüllt. Der Vertrieb der vermeintlich neuen und als Originalware von Kyocera deklarierten Ware erfolgte über ein Firmengeflecht in Deutschland und den Niederlanden. Im Gegenzug flossen Gelder zurück und landeten letztendlich auf Konten der Tätergruppierung in Dubai.

Schaden im zweistelligen Millionenbereich

"Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Schadenssumme schwer zu beziffern, wir gehen allerdings von einem Betrag im zweistelligen Millionenbereich aus", sagte Hans-Jürgen Schmidt, Sprecher des Zollfahndungsamtes.

Für den Abtransport der beschlagnahmten Ware waren ein Sattelzug und ein 7,5 Tonner einer Spedition sowie sechs Lkw des THW erforderlich, die insgesamt gut zwei Dutzend Ladungen transportierten. An dem Einsatz waren mehr als 200 Beamte von Zoll, Landeskriminalamt, Staatsanwaltschaft und dem THW beteiligt sowie Sachverständige der Firma Kyocera.

Sendung: hr3, 03.08.2017, 11.00 Uhr