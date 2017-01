Fahndungserfolg für Spürnase "Zaro": Der Rauschgifthund stoppte am Frankfurter Flughafen einen 81 Jahre alten Drogenkurier. Der Mann hatte 4,5 Kilogramm Kokain dabei.

Die Drogen waren mit "Kaffee" oder "Kakao" beschriftet. Bild © Hauptzollamt Frankfurt

Es war bereits am 7. Oktober vergangenen Jahres, als ein brauner Rollkoffer im Transitbereich des Frankfurter Flughafens die Aufmerksamkeit von "Zaro" erregte. Wie der Zoll erst am Freitag mitteilte, lag der Geruchssinn des Rauschgifthundes richtig. Denn in dem Koffer fanden die Zollbeamten zehn prall gefüllte Aluminiumbeutel. Diese waren zwar mit Kaffee oder Kakao beschriftet, enthielten aber 4,5 Kilogramm Kokain, wie ein Test zeigte.

Kokain im Wert von 171.000 Euro

Der Besitzer des Koffers - ein 81-Jähriger aus Kolumbien - wurde festgenommen. Er war auf dem Weg aus Brasilien in den Mittleren Osten. "Dass ältere Menschen für Drogenschmuggel missbraucht werden, hat es schon häufiger gegeben", erklärt Zollsprecherin Christine Straß. "Offenbar denkt man, dass Senioren eher nicht kontrolliert werden." Dem sechsjährigen Rüden "Zaro" war das aber egal.

Der Schwarzmarktwert des Kokains beträgt 171.000 Euro. Den langen Abstand zwischen Festnahme und Veröffentlichung erklärte das Hauptzollamt mit ermittlungstaktischen Gründen im In- und Ausland. Ob in der Zwischenzeit Hintermänner gefasst werden konnten, ist unbekannt.