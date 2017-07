Regen, Regen und nochmal Regen. Vor allem in Nordhessen hat das nasse Wetter zu Überschwemmungen und Unfällen geführt. In Kassel stürzte ein Baum um und bremste den Verkehr aus.

In Kassel stürzte am Mittwochmorgen ein Baum auf die Weserstraße, nahe der Innenstadt. Als Grund nannte die Polizei die andauernden Regenfälle seit Montagmorgen. Zeitweise war der komplette Straßen- und Schienenverkehr blockiert. Gegen Mittag wurde der Baum entfernt und die Fahrbahnen für den Autoverkehr wieder freigegeben.

Da die Oberleitung der Straßenbahn durch den herabstürzenden Baum beschädigt wurde, kann bislang allerdings keine Tram die Strecke befahren. In unmittelbarer Nähe der Unfallstelle droht zudem ein weiterer Baum umzustürzen. Dieser muss im Laufe des Tages gefällt werden. Daher muss laut Polizei mit weiteren kurzzeitigen Sperrungen der Straße gerechnet werden.

Lkw-Unfälle auf regennasser Fahrbahn

Auf der A7 kippte ein Lkw um und blieb quer auf der Autobahn liegen. Bild © TVnews-Hessen.de

Auf den hessischen Autobahnen kam es auf regennassen Fahrbahnen zu Unfällen und Verletzten. Auf der A7 bei Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) kippte in der Nacht auf Mittwoch ein mit Milch beladener Lkw um. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Am Mittwoch wurde der zweite von vier Fahrstreifen wieder freigegeben. Grund für den Unfall seien laut Polizei Unachtsamkeit und zu hohe Geschwindigkeit gewesen.

Ein 40 Tonnen schwerer Sattelzug krachte auf der A7 in die Mittelleitplanke. Bild © Polizei Nordhessen

Auf derselben Strecke ereignete sich gegen 7.45 Uhr noch ein weiterer Unfall. Zwischen Kassel Nord und Hann.Münden krachte ein Lkw in die Mittelleitplanke und kam dort zum Stehen. Der 39-jährige Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei geht von Aquaplaning als Unfallursache aus.

Zwei der drei Fahrstreifen wurden wegen der Aufräumarbeiten gesperrt. Ausgelaufener Diesel hat womöglich die Fahrbahn beschädigt. Ob die Straße saniert werden muss, werde derzeit überprüft, sagte ein Polizeisprecher. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass der Kraftstoff auch ins Erdreich gesickert ist. Sollte sich dies bestätigen, stünden Aushubarbeiten an, die die Teilsperrung der Autobahn verlängern würden, so die Polizei.

Am Dienstagabend kam es auf der A3 bei Bad Camberg (Limburg-Weilburg) zu einem schweren Pkw-Unfall. Ein 19 Jahre alter Autofahrer geriet auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Er prallte gegen einen anderen Pkw, der sich daraufhin überschlug und auf der Fahrbahn liegenblieb. Der 39-jährige Fahrer des zweiten Pkw erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Der 19-Jährige und seine 24-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls schwer verletzt.

Hochwassereinsätze in Nordhessen

Tief "Alfred" bescherte Hessen seit Montag vielerorts Dauerregen. Am schwersten betroffen war der Norden des Landes. 80 Liter pro Quadratmeter fielen beispielsweise zwischen Montagmorgen und Dienstagmittag in Witzenhausen (Werra-Meißner), mehr als 70 Liter waren es in Wahlsburg, deutlich über 60 Liter in Grebenstein (beide Kassel) und in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner).

In Kaufungen war am Nachmittag die Losse über die Ufer getreten. Die Feuerwehr verteilte Sandsäcke. Bild © Hessennews TV

In Niestetal, Helsa und Kaufungen (alle Kassel) kam es zu hochwasserbedingten Einsätzen. Allein in Kaufungen waren mehr als 50 Feuerwehrleute am Dienstag im Dauereinsatz, nachdem die Losse über die Ufer getreten war. Rund 2.500 Sandsäcke wurden verteilt. Die Keller blieben nach den Angaben der Einsatzkräfte zunächst trocken.

Anders im Nachbarort Helsa. Gemeindebrandinspektor Timo Schröder berichtete am Dienstagabend, dass einige Häuser unter Wasser standen - entweder durch das hohe Grundwasser, oder weil der Regen von außen durch die Türen drückte. Außerdem seien mehrere Bäume unterspült worden und umgefallen. "Es regnet in einem durch", sagte Schröder. Auch in Niestetal waren einige Keller vollgelaufen, außerdem wurde eine Brücke im Ort über die Nieste gesperrt.

Sinkende Pegel

Auch in den Flüssen Werra, Fulda und Weser waren die Wasserstände deutlich, meldet das Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG). Hochwassergefahr bestand aber zunächst nicht. Die Pegel einiger kleinerer Flüsse hatten bereits am Dienstagmittag die erste von drei Meldestufen überschritten . Am Mittwochmorgen entspannte sich die Lage, Pegelstände sanken, teilt das HLNUG mit.

Seit Mittwochmittag zieht "Alfred" langsam nach Osten weiter. Am Abend soll der Dauerregen in den meisten Landesteilen vorbei sein. Bis dahin muss vor allem im Norden und Osten mit neuem, ergiebigem Regen gerechnet werden. Der Sommer kommt so schnell nicht wieder: "Es bleibt wechselhaft", weiß hr-Meteorologe Pfeifer.

Sendung: hr-fernsehen, Alle Wetter, 26.07.2017, 19.15 Uhr