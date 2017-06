Bei Solms ist am Samstag ein jugendlicher Kradfahrer mit einem Pkw zusammengestoßen und ums Leben gekommen. Bereits am Freitagabend hatten Unfälle zwei Tote und zwei Schwerverletzte gefordert.

Archivbild Bild © Wiesbaden112.de

Nahe dem mittelhessischen Solms-Oberbiel war am Samstagnachmittag ein 16-Jähriger mit seinem Moped unterwegs, als er in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem Auto zusammenstieß. Nach hr-Informationen soll der Jugendliche gestürzt und unter das entgegenkommende Auto gerutscht sein.

Der Kradfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er wenig später starb. Der Pkw-Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen der Polizei unverletzt.

Pkw übersieht Kradfahrer

Es war der zweite tödliche Unfall mit einem jugendlichen Mopedfahrer innerhalb weniger Stunden. Bereits am Freitagabend hatte bei Bebra (Hersfeld-Rotenburg) ein 24 Jahre alter Autofahrer nach Angaben der Polizei vom Samstag beim Auffahren auf die B83 einen vorfahrtberechtigten 16-Jährigen auf einem Krad übersehen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zum Zusammenstoß.

Der 16-Jährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik, wo er kurz darauf verstarb. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt.

Transporter-Fahrer übersieht Pkw

Auf der A5 nahe Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) starb bei einem Unfall am Freitagabend ein 62-Jähriger. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, krachte ein Transporter von hinten in den Kleinwagen des Mannes. Dieser starb noch an der Unfallstelle. Sein Begleiter und der 22 Jahre alte Fahrer des Transporters kamen mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die beiden rechten Fahrstreifen des vierspurigen Autobahnabschnitts wurden vorübergehend gesperrt.

Sendung: hr1, 17.06.2017, 8.00 Uhr