In einer Spedition in Homberg (Efze) sind in der Nacht auf Freitag 800 Liter einer ätzenden Flüssigkeit ausgelaufen. Zwei Mitarbeiter mussten in eine Klinik gebracht werden.

Während des Transports eines Gefahrgut-Containers sind in der Nacht auf Freitag in einer Spedition in Homberg (Efze) (Schwalm-Eder) rund 800 Liter der ätzenden Flüssigkeit Caesiumhydroxid ausgelaufen. Der Container war nach Angaben der Polizei gegen Mitternacht beschädigt worden, als er mit Hilfe eines Gabelstaplers in einer Halle des Betriebs verladen werden sollte.

Zwei Mitarbeiter der Spedition klagten daraufhin über Übelkeit und Kreislaufschwäche. Sie kamen in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren konnten den ausgelaufenen Stoff mit Pulver binden, weitere Flüssigkeit lief in Auffangschächte der Firma.

Regierungspräsidium ermittelt

Nach zwei Stunden war der Einsatz abgeschlossen. Eine Gefahr für Anwohner bestand laut Polizei zu keiner Zeit. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt. Die Halle wurde gesperrt, das Amt für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik des Regierungspräsidiums Kassel untersucht den Fall.

Sendung: hr1 Start, 3.3.2017, 6.50 Uhr