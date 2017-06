Nach dem Unfall eines Chemielasters auf der A3 zwischen Offenbach und Seligenstadt gehen die Aufräumarbeiten am Donnerstag weiter. Ein Fahrstreifen bleibt deshalb gesperrt.

Auf der A3 zwischen Offenbach und Seligenstadt rollt der Verkehr wieder, aber mit Behinderungen müssen Autofahrer dort auch am Donnerstagvormittag rechnen. Einer der drei Fahrstreifen bleibt gesperrt, denn die Aufräumarbeiten dauern noch an.

Am Mittwochvormittag war dort ein mit Gefahrgut beladener Lkw im Baustellenbereich in eine Leitplanke gekracht. Der Verkehr hatte sich daraufhin bis zum Abend kilometerlang gestaut. Der Fahrer wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Auffahrunfall bei Obertshausen

Verschärft worden war die Situation durch einen Auffahrunfall. Ein Lkw und ein Pkw waren in dem Stau zusammengestoßen, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte. Dabei blieb es aber bei Blechschaden.

Zunächst war ein Teil der Autobahn in Richtung Würzburg blockiert. Da aus dem Lkw allerdings das geladene Natriumchlorat auslief, musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Natriumchlorat wird unter anderem als Bleichmittel und Ausgangsstoff für Unkrautvernichter verwendet. Es ist umweltschädlich und brandfördernd.

Komplizierte Aufräumarbeiten

Der Stau in Richtung Süden reichte zeitweise bis hinter das Offenbacher Kreuz zurück. Erst nach Stunden konnte am späten Nachmittag der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Eine Spezialfirma war am späten Abend noch immer mit dem Ausbaggern des Erdreichs beschäftigt, das außer mit der Chemikalie auch mit ausgelaufenem Diesel verseucht war. Am Donnerstagvormittag soll nun die demolierte Leitplanke repariert werden.

Sendung: hr-iNFO, 29.6.2017, 6.00 Uhr