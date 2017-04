An einer Grundschule in Wiesbaden haben sich zwei Kinder mit Lungentuberkulose infiziert. Die Erkrankungen kamen durch eine Reihenuntersuchung ans Licht, nachdem im Februar bereits ein Mädchen erkrankt war.

Im Februar war an einer Wiesbadener Grundschule eine Zweitklässlerin an offener Lungentuberkulose erkrankt. In der Folge wurden 126 Mitschüler der 7-Jährigen gestetet, die näheren Kontakt mit dem Mädchen hatten. Zwei Kinder waren damals positiv getestet worden.

Wie der "Wiesbadener Kurier" berichtet , konnte nun bei zwei weiteren Kindern der Erreger nachgewiesen werden. Ob diese beiden Kinder sich tatsächlich bei der Ersterkrankten angesteckt haben, sei noch unklar. Nach Angaben des Wiesbadener Gesundheitsamtes sind die Kinder keine Klassenkameraden. In einigen Tagen werde über eine mögliche Ausweitung der Tests über die Gruppe der Zweitklässler hinaus entschieden.

Jährlich etwa 30 Fälle in Wiesbaden

Um sich mit Lungentuberkulose anzustecken, muss man engen Kontakt mit einem Erkrankten haben, sich etwa viele Stunden in einem geschlossenen Raum mit dem Menschen aufhalten. Da die jetzt betroffenen Kinder lediglich den Erreger tragen, jedoch nicht an offener Tuberkulose erkrankt sind, können sie andere nicht infizieren.

Das Kind, das im Februar erkrankt war, hatte sich vermutlich bei einem Auslandsaufenthalt während der Herbstferien angesteckt. Nach Angaben des Gesundheitsamtes erkranken in Wiesbaden jährlich etwa 30 Personen an Lungentuberkulose.