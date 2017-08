In diesem Auto wurden drei Personen am Freitagmorgen verletzt, zwei von ihnen schwer.

In der Nähe von Seeheim-Jugenheim ist ein Auto am Freitag in einen Lkw gekracht. Zwei Kinder wurden schwer verletzt, der Vater leicht, die Mutter gar nicht. Die Autobahn war zeitweise gesperrt.

Auf der A5 in Richtung Norden ist am Freitagmorgen ein Auto in einen Lkw gekracht. Die Polizei teilte mit, dass sich der Unfall um kurz vor 9.30 Uhr zwischen Seeheim-Jugenheim und Eberstadt ereignete. Drei Personen wurden verletzt: Die beiden Kinder im Alter von sieben und zehn Jahren kamen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, der Vater wurde leicht verletzt. Die Mutter blieb unverletzt.

Um die Unfallursache zu klären, hat die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen hinzugezogen. Das Auto war gerade von der Anschlussstelle Seeheim-Jugenheim auf die Autobahn aufgefahren und dann in den Lkw gekracht. Möglicherweise war auch der Regen und damit die schlechte Sicht ein Grund für den Zusammenstoß.

Die A5 wurde in Richtung Norden zeitweise über alle Spuren gesperrt. Es bildete sich schnell ein etwa zehn Kilometer langer Stau. Gegen 12.20 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.

