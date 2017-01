Zwei Lastwagen sind auf einem Werksgelände in Wiesbaden ausgebrannt.

Ein Brand hat auf einem Werksgelände in Wiesbaden zwei Lastwagen zerstört. Nun ermittelt die Polizei.

Das Feuer richtete in der Nacht zum Sonntag einen Schaden von mindestens 200.000 Euro an, wie die Feuerwehr berichtete. Zwei Lastwagen brannten auf dem Werksgelände in Wiesbaden aus, ein weiterer wurde beschädigt.

Über die Ursache des Brandes konnten Feuerwehr und Polizei am Sonntag noch keine Angaben machen. Experten würden die Unfallstelle untersuchen, sagte ein Sprecher der Polizei. Ergebnisse seien wohl nicht vor Montag zu erwarten. Verletzte hatte es bei dem Brand nicht gegeben.