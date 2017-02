Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand der Dachstuhl schon voll in Flammen.

In der Nacht zu Sonntag brannte ein Dachstuhl in Diemelsee komplett aus. Nachdem der Brand gelöscht war, fanden Feuerwehrleute zwei leblose Körper.

Offenbar bei einem Wohnhausbrand sind in Diemelsee (Waldeck-Frankenberg) zwei Menschen gestorben. Der Notruf ging am Sonntagmorgen um kurz vor fünf Uhr ein, teilte die Polizei mit. Als die Einsatzkräfte am Brandort im Ortsteil Stormbruch eintrafen, stand das Obergeschoss des Gebäudes bereits in Flammen. Niemand konnte das Haus mehr betreten. Erst nachdem die Löscharbeiten abgeschlossen waren, durchsuchte die Feuerwehr das Gebäude.

In dem Haus sind eine 81 Jahre alte Frau sowie ihr 55 Jahre alter Sohn gemeldet. Die Feuerwehrleute fanden zwei leblose Körper. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um die beiden Bewohner handelt. Unklar ist, warum der Brand ausbrach. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf rund 250.000 Euro.

