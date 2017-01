Die Täter richteten mit den Automatensprengungen einen großen Schaden an.

Die Täter richteten mit den Automatensprengungen einen großen Schaden an. Bild © Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt

Die Beute betrug 10.000 Euro, der Schaden ein Vielfaches: Zwei Männer müssen sich demnächst für das Sprengen von Ticketautomaten verantworten. Der eine hatte den anderen angelernt.

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat am Montag zwei mutmaßliche Automatensprenger angeklagt. Sie sollen unabhängig voneinander ein Dutzend Fahrkartenautomaten in Hessen und vier weiteren Bundesländern zerstört haben. Ihnen wird deshalb das Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen, Diebstahl und besonders schwere Sachbeschädigung vorgeworfen.

Bereits für 31 Taten verurteilt

Verhandelt wird vor zwei Gerichten: Vor dem Landgericht Darmstadt muss sich ein ehemaliger Fremdenlegionär verantworten. Der 35-Jährige ist einschlägig vorbestraft. Im April 2014 war er - ebenfalls von einer Darmstädter Strafkammer - wegen 31 Taten zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Nachdem er zwei Drittel davon verbüßt hatte, wurde der Rest der Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt.

Anfang August 2016 befand sich der Mann wieder in Freiheit, die er jedoch nicht für einen soliden Neuanfang nutzte. Unmittelbar nach seiner Haftentlassung soll er erneut Automaten gesprengt haben. Mehr noch: Er soll zuvor bereits einem Gerüstbauer beigebracht haben, wie man mit einem Gasgemisch Automaten in die Luft jagt. Den 40-Jährigen aus Butzbach hat die Generalstaatsanwaltschaft am Landgericht Gießen angeklagt.

Festnahme in Frankfurter Hotel

Bei ihren Taten haben die beiden Männer laut Anklage insgesamt knapp 10.000 Euro Bargeld aus den zerstörten Automaten entwendet und einen Schaden von mehr als 300.000 Euro verursacht. Nach Auskunft der Generalstaatsanwaltschaft flogen bei den Sprengungen Teile bis zu 15 Meter weit durch die Luft. Verletzt wurde niemand.

Der 34-jährige ehemalige Fremdenlegionär war im September in Frankfurt festgenommen worden. Der 40-jährige Gerüstbauer ging den Ermittlern Mitte Oktober in Friedrichsdorf im Taunus ins Netz.