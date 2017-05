Wieder schwere Unfälle an Bahnübergängen: In Frankfurt geriet ein Radfahrer unter eine U-Bahn, ein Autofahrer ist nahe Limburg von einem Regionalexpress erfasst worden. Es waren die Unfälle Nummer drei und vier dieser Art innerhalb weniger Tage.

Wieder gab es in Hessen schwere Unfälle bei Bahnübergängen - allein am Mittwoch waren es zwei. Der erste davon geschah bereits am Morgen in Niederbrechen, der zweite am Mittag in Frankfurt.

Wie die Frankfurter Polizei mitteilte, wurde gegen 12.05 Uhr ein Radfahrer am Bahnübergang an der Station Bonames-Mitte von der U2 in Richtung Bad Homburg erfasst und mehrere Meter weit mitgeschleift. Er konnte aber ohne technische Hilfsmittel befreit werden und ist nun im Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen brach er sich die Schulter. Über sein Alter war am Mittwochabend noch nichts bekannt. Sein Rad wurde völlig zerstört.

Der Fußgängerüberweg, an dem sich der Unfall ereignete, ist mit einer Ampel gesichert. Die U-Bahnen der Linien U2 und U9 waren bis kurz nach 16 Uhr unterbrochen.

Der erste Unfall ereignete sich bereits am Morgen kurz nach 7 Uhr im Brechener Ortsteil Niederbrechen (Limburg-Weilburg). Ein Autofahrer war mit seinem Wagen von einem Wirtschaftsweg auf die Gleise eines unbeschrankten Bahnübergangs gefahren, obwohl die Ampel rot zeigte. Der Lokführer im herannahenden Regionalexpress leitete noch eine Notbremsung ein, konnte aber den Zusammenprall nicht verhindern, wie die Bundespolizei mitteilte.

Der 68 Jahre alte Fahrer wurde bei der Kollision aus dem Wagen geschleudert und schwer verletzt, aber, wie am Nachmittag bekannt wurde, nicht lebensgefährlich. Er kam per Hubschrauber in die Unfallklinik nach Frankfurt. Der Lokführer erlitt einen Schock. Unter den rund 300 Reisenden des Zuges gab es nach ersten Erkenntnissen keine Verletzten. Sie wurden nach stundenlangem Ausharren mittlerweile mit einem Ersatzzug nach Frankfurt gebracht.

Reisende werden in einen Ersatzzug gebracht. Bild © Wiesbaden112.de

In dem durch den Aufprall völlig zerstörten Auto befanden sich auch vier Hunde. "Zwei der Pekinese-Welpen kamen ums Leben, einer ist weggerannt und wird noch gesucht. Der vierte blieb unverletzt", berichtete Bundespolizeisprecher Ralf Stroeher. Das Unfallopfer war offenbar kurz zuvor mit seinen Hunden Gassi gegangen.

Bahnstrecke voll gesperrt

Wegen der Bergungsarbeiten wurde die besonders von Pendlern genutzte Strecke in beide Richtungen voll gesperrt. Es kam zu Ausfällen und Verspätungen. Zwischen Limburg und Bad Camberg wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Sperrung dauerte bis zum Mittag an.

Dies waren nun der dritte und vierte schwere Unfall an einem Bahnübergang innerhalb weniger Tage in Hessen. Bereits vergangene Woche starb eine junge Radfahrerin nach einer Kollission mit einem Zug in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg). Am Dienstag wurde eine Autofahrerin in Bad Homburg mit ihrem Wagen von einer U-Bahn erfasst und getötet.