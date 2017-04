Zwei Männer sind bei einem Unfall nahe Dipperz aus ihrem Oldtimer geschleudert und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren beide nicht angeschnallt.

Beide Männer waren am späten Freitagabend in ihrem Oldtimer nahe Dipperz (Fulda) auf der B458 unterwegs, als der 28 Jahre alte Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über das Auto verlor. Wie die Polizei mitteilte, überschlug sich der Oldtimer offenbar mehrfach und landete völlig demoliert in der Böschung.

Der Fahrer und sein 24 Jahre alter Beifahrer waren nach Angaben der Polizei nicht angeschnallt und wurden bei dem Überschlag aus dem Auto geschleudert. Unter den Ersthelfern waren auch Mitglieder der Feuerwehr Hilders, die zufällig an der Unfallstelle vorbei kamen. Die beiden Männer wurden ins Krankenhaus gebracht.

Ein Bluttest soll nun klären, ob der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Nach dem Unfall stieß ein Motorradfahrer gegen die auf der Fahrbahn liegenden Fahrzeugteile. Er konnte einen Sturz vermeiden, sein Motorrad wurde jedoch ebenfalls beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 13.000 Euro.

Sendung: hr-iNFO, 29.04.2017, 08.00