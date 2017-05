Auf der B27 nahe dem nordhessischen Witzenhausen sind am Dienstagnachmittag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Zwei Menschen kamen ums Leben.

Zwei Menschen sind am späten Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Nordhessen gestorben. Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße B27/80 in der Nähe des Witzenhäuser Ortsteils Unterrieden (Werra-Meißner), wie die Polizei mitteilte.

Über die Identität der beiden Opfer lagen keine Informationen vor. Die beiden saßen in einem Fahrzeug, das gegen 16.30 Uhr mit einem zweiten Fahrzeug frontal zusammenstieß. Eine weitere Person wurde schwer verletzt. Auch ein drittes Fahrzeug war noch am Unfall beteiligt. Weitere Einzelheiten über den Unfallhergang nannte die Polizei noch nicht.

Die Bundesstraße war am Dienstagabend zunächst in beide Richtungen gesperrt.