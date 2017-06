Zwei Tote und vier Schwerverletzte sind die Bilanz mehrerer Unfälle in Hessen. In Bensheim starb ein Autofahrer, im Kreis Groß-Gerau ein Radfahrer. In Nordhessen wurden zwei Teenager bei einem Autounfall schwer verletzt.

In Bensheim (Bergstraße) verunglückte ein 63 Jahre alter Autofahrer tödlich. Der Mann kam nahe einer Autobahnauffahrt aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Er überfuhr zwei Verkehrsinseln und prallte mit dem Pkw gegen zwei Ampelmasten. Dabei wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb.

In Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) starb ein 81 Jahre alter Radfahrer nach einem Zusammenprall mit einem Auto. Zwischen geparkten Fahrzeugen hindurch war der Rentner am Mittwochabend plötzlich vom Gehweg auf die Straße gefahren, wie die Polizei mitteilte. Ein 19-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Mann. Der Radfahrer starb noch an der Unfallstelle.

Teenager bei Autounfall schwer verletzt

Im Schwalm-Eder-Kreis verunglückten drei junge Menschen mit dem Auto. Wie die Polizei berichtete, kam der 19-jährige Fahrer zwischen Guxhagen-Ellenberg und Felsberg-Wolfershausen in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich. Der 19-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Seine 16 und 17 Jahre alten Begleiterinnen wurden schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Ein Sachverständiger soll die Unfallursache klären.

Bei Münster-Altheim (Darmstadt-Dieburg) sind zwei betrunkene Fußgänger auf der B26 angefahren worden. Laut Polizei waren die 21 und 50 Jahre alten Männer in der Nacht zum Donnerstag am Fahrbahnrand entlang gelaufen. Dabei wurden sie vom Wagen eines 45-Jährigen erfasst und schwer verletzt. Es sei nicht auszuschließen, dass der Fahrer die beiden Männer übersehen habe, sagte ein Polizeisprecher.

Sendung: hr1, 15.06.2017, 9.00 Uhr