Die ausgebrannte Shisha-Bar in der Licher Straße in Gießen. Bild © hr

Nach der folgenschweren Explosion in einer Gießener Shisha-Bar hat die Polizei zwei mutmaßliche Brandstifter festgenommen. Ermittelt wird wegen Mordversuchs.

Das Feuer in einer Shisha-Bar in der Gießener Innenstadt war in der Nacht zum Donnerstag gegen 3.30 Uhr ausgebrochen. Vor dem Brand soll es nach Zeugenaussagen eine schwere Explosion gegeben haben. Davon betroffen war auch ein angrenzendes Mehrfamilienhaus. Insgesamt elf Menschen wurden verletzt. Sie erlitten Rauchvergiftungen und kleinere Schnittwunden.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagnachmittag mitteilten, wurden im Laufe des Tages zwei tatverdächtige Männer im Alter von 22 und 23 Jahren ermittelt. Der 22-Jährige habe sich mit schweren Brandverletzungen in einer Klinik gemeldet. Der aus Baden-Württemberg stammende Mann musste in eine Spezialklinik geflogen werden und konnte noch nicht vernommen werden.

Verdächtiger stellte sich

Dass es sich um einen der Verdächtigen handelt, sei den Ermittlern kurze Zeit später bekannt geworden. Der zweite Beschuldigte sei durch Zeugenhinweise auf das von ihm benutzte Fluchtauto gefunden worden. Der Mann aus Fernwald habe sich nach intensiver Fahnung bei der Polizei gestellt, teilten die Beamten mit. Es stehe unter dringendem Verdacht des versuchten Mordes und der schweren Brandstiftung.

Die Ermittler gehen momentan davon aus, dass die beiden Männer in dem Gebäude Feuer legten. Dabei sei es höchstwahrscheinlich zu einer Verpuffung mit anschließender Explosion gekommen. Motiv oder Hintergründe der Tat seien noch völlig unklar.

Haus einsturzgefährdet

Das angrenzende Wohnhaus wurde offenbar aufgrund einer Verbindungsgang zwischen beiden Gebäuden schnell durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Das Haus und die Bar sind durch das Feuer einsturzgefährdet und können derzeit nicht betreten werden, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Für den Feuerwehreinsatz waren am Donnerstagmorgen zwei anliegende Straßen gesperrt worden.