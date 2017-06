Rettungskräfte am Tatort in der Wiesbadener Innenstadt.

Rettungskräfte am Tatort in der Wiesbadener Innenstadt. Bild © picture-alliance/dpa

Nach dem tödlichen Messerangriff in der Wiesbadener Innenstadt hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Drei Männer waren nach der Attacke auf der Flucht.

Nach der tödlichen Messerattacke in Wiesbaden mit einem Toten und zwei Verletzten hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Neue Erkenntnisse hätten zu den Festnahmen geführt, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen. "Es besteht erst einmal nur der Verdacht, weitere Ermittlungen müssen folgen", sagte sie. Am Sonntagnachmittag seien erste Festnahmen erfolgt, die Frage der Tatbeteiligung müsse aber noch geklärt werden, bestätigte ein weiterer Polizeisprecher hessenschau.de.

Im Laufe des Tages will die Polizei nähere Details nennen.

Drei Männer nach der Tat auf der Flucht

Flüchtig war am Sonntag eine Gruppe von drei Männern, unter denen der oder die Täter vermutet wurden. Die Dreiergruppe war in der Nacht zum Sonntag gegen 3.30 Uhr in der Wiesbadener Innenstadt mit einer Gruppe von sechs Männern in Streit geraten.

Als die alarmierte Polizei eintraf, war der 19-Jährige bereits an seinen Stichverletzungen gestorben. Zwei weitere junge Männer, 18 und 19 Jahre alt, wurden ebenfalls mit einem Messer verletzt, einer von ihnen schwer. Die beiden Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Sie sind inzwischen außer Lebensgefahr.

Hintergründe des Streits noch unklar

Der Tote sowie die zwei verletzten Männer gehörten laut Polizei zu der sechsköpfigen Gruppe. Die Dreiergruppe flüchtete vom Tatort.

Die Hintergründe des Streits sind noch unklar. Die Spurensicherung untersuchte den Tatort in der Nähe eines Kaufhauses bis in die frühen Morgenstunden. Zeugen wurden befragt, die Polizei rief Zeugen auf, sich zu melden. Zuerst hatte das Portal wiesbaden112.de über den Vorfall berichtet.