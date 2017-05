Der Pkw schleuderte in den Straßengraben.

Der Pkw schleuderte in den Straßengraben. Bild © einsatzfotos.tv

Schwerer Unfall in Usingen

Eine Autofahrerin ist auf einer Kreisstraße in Usingen in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lkw zusammengestoßen. Sie und der Beifahrer des Lasters wurden schwer verletzt.

Die Autofahrerin war am Dienstagmorgen laut Polizei aus Butzbach-Maibach (Wetterau) kommend Richtung Usingen (Hochtaunus) auf der K724 unterwegs, als sie auf regennasser Fahrbahn im Usinger Ortsteil Wernborn ins Schleudern und in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß sie frontal mit einem Lkw zusammen. "Der Lkw-Fahrer wollte noch ausweichen, konnte eine Kollision aber nicht verhindern", sagte ein Polizeisprecher.

Der Pkw wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert. Die 45 Jahre alte Autofahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Mit einem Hubschrauber wurde sie in ein Krankenhaus geflogen. Auch der 63 Jahre alte Beifahrer des Lkw erlitt schwere Verletzungen. Die Kreisstraße wurde während der Bergungsarbeiten für gut zwei Stunden voll gesperrt.